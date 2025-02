Tre boccali in scena – due per i conduttori, uno per l’ospite – sono il segno che con Tinti e Rapone si parla per il piacere di farlo. Un podcast da 200 puntate e 50 milioni di visualizzazioni. E ora anche la candidatura al premio Strega per Stefano col suo romanzo

La seconda birra, il rapper Coez, questa sera la accetta dopo tre quarti d’ora di chiacchiera e poi riparte con il racconto di quando montava il palco per il concertone del primo maggio. Maurizio Milani la scorsa puntata l’aveva lasciata intatta per due ore abbondanti, scherzando di prostatite e della vita dei dipendenti degli obitori. Anche a Fabio de Luigi il bicchiere lo avevano riempito ancora: spiegava che il personaggio del pagliaccio Baraldi è per lui l’essenza della comicità e poco dopo illustrava le regole del baseball.

Quelle tre birrette in scena a Tintoria – due per i conduttori, una per l’ospite – sono sì uno degli sponsor, ma pure il simbolo che qui si chiacchiera finché c’è il piacere di farlo. Prova a proporre un’intervista a un unico personaggio di quasi 120 minuti senza interruzioni in tv e ti prenderanno per matto, ma a Snodo – il locale del Mandrione di Roma che ospita la maggior parte delle registrazioni di questo podcast che ha superato le 200 puntate e i 50 milioni di visualizzazioni – il tempo c’è e non bisogna per forza ridere anche se finisce per farlo sempre parecchio.

L’ha detta giusta Nino Frassica intervistato qualche settimana fa: «Sono venuto perché Tintoria non ha il pubblico della prima serata, a cui piacciono solo le cose semplici». Gli ospiti si tolgono la maschera e viene fuori anche un po’ di malinconia, si può sorridere pure di quella. Domani ha intervistato Daniele Tinti e Stefano Rapone, ideatori di Tintoria, ormai un cult per gli appassionati, co-prodotto da The comedy club e distribuito da OnePodcast.

In principio c’era solo Tinti…

DT: Ho iniziato a registrare da solo nel 2017, ma presto è arrivato anche Stefano, dietro alle quinte come autore. Siamo amici, non solo colleghi.

Siete due “stand up comedian”, che se la doveste definire voi che ne avete fatto un mestiere direste…

DT: Direi che è un modo di fare comicità più personale del cabaret, nel senso che si cerca di far ridere il pubblico dando un punto di vista originale sulle cose, a partire spesso dalla mia esperienza o di quella della nostra generazione. Io me ne sono innamorato in Erasmus, guardando i video inglesi e americani.

SR: Sì, va detto che ciascuno ha la sua interpretazione della stand up, e però si può dire che è una forma d’arte nella quale crei a partire da te stesso. E comunque io faccio il comico finché non mi candidano al premio Strega, eh. Daniele sei avvisato poi cambio vita (è autore di Racconti scritti da donne nude, edito da Rizzoli, su questa cosa dello Strega ci scherzava pure nella prefazione e ieri è arrivata la candidatura ufficiale da parte di Beppe Cottafavi, ndr).

La vostra prima volta su un palco?

DT: La mia a Roma, all’Oppio caffè, nel 2014. Un bar vicino al Colosseo che organizzava le prime serate in Italia di stand up comedy. Ci ho conosciuto Stefano oltre a tanti amici che fanno il nostro stesso lavoro.

SR: Io ero in Giappone per un tirocinio all’ambasciata dopo la laurea in Lingue e prima di salire su quel palco ho detto: mal che vada non mi conosce nessuno. In un locale di Tokyo ho portato un pezzo in cui dicevo che non mi ero preparato in niente, era in inglese, e con mia sorpresa andò molto bene. Poi le altre due volte invece andò male, e iniziai a capire che mi dovevo preparare per davvero.

Vi segue una generazione molto precisa. Raro che vi riconosca per strada un cinquantenne, o sbaglio?

DT: Di sicuro la grossa fetta del pubblico ha tra i 18 e i 35 anni, però noto che l’età si sta allargando verso l’alto, stanno arrivando a noi anche gli over 45. Credo sia principalmente un fatto d’età, perché è difficile che io a 34 anni sia credibile con una persona molto più grande di me, non mi dà retta.

SR: Sì, quando faccio tv ad esempio con la Gialappa’s band propongo una comicità diversa da quella che porto a Tintoria o negli spettacoli sul palcoscenico. Devo essere più comprensibile nell’umorismo, più “per tutti”.

Perché poi c’è il rischio che qualcuno si offenda, o in questo Paese si può ancora scherzare?

SR: A dire il vero io i peggiori insulti sul web li ho ricevuti per cose che non ritenevo per nulla offensive. C’è un mio pezzo sul ritorno del fascismo che gira online e i commenti negativi di chi vota a destra me li aspetto, ma per ora non sono neanche stati così violenti. Poi magari c’è chi si indigna e non sai bene perché perché fai una battuta su una categoria specifica di persone e sembrerebbe nessuno possa offendersi, invece… Eppure in tanti dicono che da quando è arrivato il politically correct è difficile far ridere.

SR: In generale mi sembra proprio che si possa dire tutto, sai? La comicità va di pari passo con la società, e trovo sterile dire che le battute di una volta erano migliori. Erano cose scorrette che oggi sono vecchie. Se negli anni Novanta poteva far ridere qualcuno insultare una donna in quanto donna, oggi è anacronistico. Ha più senso, secondo me, scherzare sul femminismo, per esempio, ma per prendere in giro chi è contrario. È questione di un patto tacito con il pubblico. Con i miei coetanei penso di avere un rapporto dialogante: chi mi sceglie è perché ha capito le intenzioni, non gliele devo spiegare.

DT: Ma sì, di tabù non ne vedo proprio, a parte la bestemmia, chiaro. Solo quella è vietata.

In Tintoria molto spesso citate Berlusconi, quasi una volta a puntata. Perché? Nostalgia? (Stefano fa una pausa e ride)

DT: È una cosa che ci fa ridere, appena possiamo chiediamo se l’ospite abbia aneddoti su di lui. Stefano è di quattro anni più grande di me, nelle vite di entrambi Berlusconi è stato una figura centrale volente o nolente. Con il senno di poi, non era uno che faceva ridere, ma bisogna riconoscere che aveva una tecnica di comunicazione legata anche al ridicolo, alla barzelletta sconcia per esempio. Quel gesto di pulire la sedia su cui sedeva Travaglio nello studio di Michele Santoro è più potente di tanti comizi, un modo per distrarre e far ridere le persone. Ero adolescente, non ho mai condiviso nulla della sua proposta politica, riconosco semplicemente che è stato un bravo barzellettiere.

SR: È stato un personaggio assimilabile ai personaggi della commedia dell’arte, faceva delle gaffes un punto di forza. Oggi si ride molto meno con i politici.

Perché c’è gente più seria di allora al governo e all’opposizione?

SR: Ho sentito dei discorsi di Renzi che evidentemente sono iscritti con un intento comico, pure se lui non è un tipo esattamente simpatico. Un altro è Calenda, quando per esempio “blasta” Salvini. Ecco, Salvini è un uomo involontariamente grottesco, secondo me. E il grottesco si spreca, tra chi spara a Capodanno e chi si ritrova sui giornali con una cicatrice in testa…

DT: Sai che non so però se quella di Salvini sia una tecnica voluta? Perché i meccanismi comici nella sua comunicazione ci sono tutti. Di certo in generale i politici di oggi faticano a prendersi in giro, sono tutt’al più caricature di sé stessi.

In più di 200 puntate riuscite a scegliere gli ospiti che avete preferito, magari perché vi siete divertiti di più?

SR: Con alcuni viene facile perché sono intrattenitori nati, prendi Brunori o Giancarlo Magalli, per dire. Altre volte è bello perché esce il lato più umano della persona. È stato interessante incontrare Ferzan Ozpetek, con Rocco Tanica mi sono divertito un sacco; stupenda la puntata con Massimo Ceccherini e pure quella con Sermonti… Una delle più belle però in assoluto mi sa che è quella di Milani.

DT: Sottoscrivo Ceccherini e Brunori tra quelle recenti. Ho riso tanto con Fabio De Luigi. E poi ho pensato molto alla puntata con Cecilia Sala mentre tutti aspettavamo che tornasse a casa.

Se non sbaglio, l’unico esponente che abbia a che fare con la politica che avete invitato è Marco Cappato, nessun altro.

DT: Sì, se vuoi ci puoi mettere anche l’ex sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, che ci ha raccontato cosa vuol dire essere il primo cittadino del paese natale di Benito Mussolini, tra raduni di nostalgici, ammiratori e detrattori, negozi di souvenir. Ma i politici non li vogliamo, proprio come regola.

SR: Il nostro è un palco che rischia di regalare un’operazione simpatia a chi intervistiamo, e non è il caso di sembrare asserviti al potere, anzi non lo desideriamo proprio. Quando scegliamo le persone con cui chiacchierare evitiamo sempre coloro con i quali potremmo andare in conflitto. Magari faremmo più successo online, ma non ci interessa.

