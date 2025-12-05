Tolstoj e vecchi numeri di ABC. Rimedi per la tristezza natalizia

Rileggere gli strilli della rivista degli anni Sessanta e Settanta è l’unica cosa che mi andrebbe di fare. Una vecchia mail mi fa riaprire un’indagine letteraria: Anna Karenina somiglia a un romanzo di Trollope. Torna la rubrica di cenette sentimentali e settimanali con i lettori vecchi e nuovi

Domenica scorsa Inauguriamo la rubrichetta (rubricona?) Dove eri quando…?, ideata da Vittorio Rigamonti: ricordi di vita personale in occasione di avvenimenti storici. Alessandro Ricci scrive: «La mattina che fu rapito Moro mi trovavo in auto, una Peugeot 404; ero appena uscito di casa davanti al Colosseo dove ho abitato fino a due anni fa, e percorrevo via Labicana verso San Giovanni diretto a Frascati per un colloquio come rappresentante di reggiseni, mi sembra di marca Playtex. Mentre giro in