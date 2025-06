Dopo anni in cui l’appuntamento di giugno con la colonna sonora della stagione calda sembrava imprescindibile come quello con l’IRPEF, siamo piombati in uno stato di smarrimento. Dove sono i Boomdabash, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso e la sua Riccione? A breve festeggeremo il decennale di Despacito , inno di un tempo in cui si prendeva la Bastiglia a colpi di reggaeton; giusto Anna Pepe resiste su quel fronte, per il resto è una distesa di Ancien Régime

Dio è morto, Marx pure, e anche il tormentone estivo non si sente tanto bene. Dopo anni in cui l’appuntamento di giugno con la colonna sonora della stagione calda sembrava imprescindibile come quello con l’IRPEF, siamo piombati in uno stato di smarrimento. Dove sono i Boomdabash, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso e la sua Riccione? Che n’è stato dei mambi salentini e dei tori a Pamplona? Ciò che sembrava una certezza, nell’estate del 2025 appena iniziata non proprio con lo spirito più leggero che ci potessimo augurare, appare fumosamente distante, inattuale. E se nel secondo decennio del ventunesimo Secolo avevamo sostituito i vantaggi del welfare novecentesco delle canzoni che ci facessero quantomeno illudere di essere davvero in ferie per tre mesi, parole crociate sotto l’ascella, zoccoletto Dr.Scholl’s e vai di Calippo finché non torna la pioggia, il presente ha sventolato la bandiera bianca di battiatesca memoria per farsi avvolgere dalle tenebre.

Il primo segno evidente di questa innegabile resa all’inverno dell’anima, oltre che della civiltà, è il singolo di Michele Bravi con il featuring di Mida, ex concorrente di Amici rimasto nel limbo mariano della vittoria mutilata del talent, che nel suo caso fu strappata da Sarah Toscano. La loro Popolare non è una hit estiva, è un grido di aiuto, un tentativo disperato di unire tutte le forze dello spettacolo per dare alla loro canzone l’aspetto di un rito collettivo e catartico, col risultato di sembrare una di quelle operazioni-Covid in cui i famosissimi, sullo sfondo delle loro case da svariate centinaia di metri quadri, ci dicevano che sarebbe andato tutto bene; sappiamo com'è andata.

Meme e samba

Ad accompagnare la coppia Bravi-Mida ci sono tutti: Chiara Ferragni che saltella ubriaca di felicità, Edoardo Prati che danza con una camicia da menestrello, Enzo Miccio, Drusilla Foer, Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, Fiorella Mannoia, Concita De Gregorio. Praticamente è il tavolo di Fazio fatto tormentone estivo, la chiamata alle armi di tutto il jet set dei presentabili che si unisce contro il fenomeno inarrestabile della disintermediazione a colpi di notiziabilità. Il messaggio è chiaro, insomma, per tornare a essere verticali, o popolari, bisogna pescare orizzontalmente ovunque.

Su internet circola un meme molto utile per descrivere l’ammucchiata mediatica di Popolare: si prende una notizia scoraggiante – per esempio: Leonardo Di Caprio che rompe il suo voto di fidanzamento con donne sotto i venticinque anni – e si scrive che è un recession indicator. Ecco, Popolare è un recession indicator, ma mai quanto il singolo che il generatore per eccellenza di tormentoni estivi italiani, Federico Lucia, ha droppato quest’anno, per usare un termine che un tempo suonava cool e adesso suona come la musica di Fedez.

Niente ha potuto il finto gossip della relazione con Clara, la Eva Green del varesotto, né la sua partecipazione al convegno di Forza Italia, che al massimo ha stupito gli ingenui – ha chiamato il cane Silvio, come altro doveva dirvelo? –, SCELTE STUPIDE, titolato proprio così, in caps lock, sembra più un’autodenuncia che una canzone da ballare a bordo piscina durante le lezioni di acquagym. Nel video, tra una sponsorizzazione degli occhiali RayBan di Maria Rosaria Boccia e altri marchi esibiti con nonchalance, vediamo il cantante che l’anno scorso, stando alle sue dichiarazioni, ha «fatto la storia della Costa Smeralda», visibilmente sottotono.

Il caps lock

«Non mischiare amore con sesso», dice il ritornello in una semi-citazione della Ricordati di me vendittiana, che in effetti è l’inno perfetto dei divorziati, solo che al posto del sax c’è il beat alla I like the way you kiss me e al posto dello struggimento c’è la noia, non proprio l’ingrediente più ricercato per l’estate italiana, quella dei calciatori di serie A che entravano senza pagare e che ora perdono 3-0 con la Norvegia. Sic transit gloria mundi.

Che questo sia l’anno di Goliarda Sapienza non è un mistero, e forse era all’estetica mediterranea-femminile, tra ulivi millenari e donne veraci, che voleva ispirarsi il duo Brancale-Amoroso con la loro SERENATA (anche questa in caps lock, ci sarà una tastiera inceppata ai piani alti della Warner). Le emissarie del Puglia Sound, un concetto che incarna l’essenza stessa delle nostre estati, mettono in scena una sorta di manifesto matriarcale con un tocco da matrimonio di Michael Corleone e Apollonia e molta, moltissima taranta, perché va bene che in estate diventiamo tutti sudditi del Regno delle Due Sicilie ma non dimentichiamo che la capitale è Gallipoli.

Anche in questo caso, così come per i singoli precedenti, un velo pietoso e scuro con pizzo alla Dolce&Gabbana si stende sulla freschezza estiva che una hit del genere dovrebbe richiamare. Stessa freschezza che manca alla Follia mediterranea di Baby-K: si dice che è davvero Natale quando Mariah Carey viene scongelata con la sua All I Want For Christmas Is You, potremmo dire lo stesso di Baby-K ma con l’estate, solo che quest’anno qualcosa con l’abbattitore deve essere andato storto.

Dall’altro lato della barricata, ossia la costa ligure, Annalisa persevera nella sua raffaellacarrizzazione con un po’ di Anna Oxa e un po’ di Madonna. Nel video di Maschio si veste da uomo, ricordando Dale Cooper di Twin Peaks, e balla con i piedi piantati a terra, come uno di quei pupazzetti che si attaccano al cruscotto. Il brano sembra una versione rivisitata della versione già rivisitata da Bob Sinclar di A far l’amore comincia tu, e torna in mente con prepotenza l’immagine di Carlo Buccirosso che pronuncia le parole «Te chiavasse» alla ballerina di lap dance sulla terrazza de La Grande Bellezza. Divertente, certo, ma poco estiva, così come la Victoria’s Secret di Rose Villain e Tony Effe, ritratti per la prima volta insieme in un’atmosfera Anora. Lui l’anno scorso ci trapanava i timpani con Sesso e Samba, quest’anno forse è l’ora di Pappe e Samba. Papà Tony dopo la califfata sanremese non si scompone, Rose ricorre al più disperato degli espedienti tormentoneschi, il «papparaparapara», che già avevano usato Elodie e Rkomi nel 2021 con la loro Coda del diavolo.

Polvere di gloria

Parlando di Rkomi. Per lui c’è il featuring con Mengoni e Sayif, uniti sotto al segno di Sto bene al mare, chiaro attacco ai meridionali – me compresa – che difendono l’uso della preposizione semplice quando si parla di stato in luogo, un grande argomento che infuoca ciclicamente X. Fabri Fibra, invece, per il duetto di Che gusto c’è sceglie Tredici Pietro, che non è una soluzione delle parole crociate ma il figlio di Gianni Morandi, per l’occasione in veste di umile lavoratore, un po’ Massimo Pericolo un po’ Nino Manfredi in C’eravamo tanto amati. La loro missione è simile a quella di Bravi e Mida, solo che al posto delle firme di Repubblica ci sono i favolosi quarantenni dell’intrattenimento italiano, Gazzoli, Cattelan, Borghese, solo non si vedono i due leocorni, Parenzo e Cruciani.

Ma la perla di questa estate, ciò che forse potremmo definire la pietra tombale sul tormentone, o il Maxibon delle hit estive, l’opera che cambia il corso della storia, il suddetto recession indicator nella sua forma più pura, è il brano di Andrea Bocelli con Jannik Sinner. Ci sono talmente tante cose da dire su questo singolo di fine giugno che servirebbero una pagina monografica a parte. Polvere e gloria è il titolo del pezzo cantato dal tenore preferito di Carmela Soprano e da Kim Kardashian – è bene ricordare la lite tra quest’ultima e la sorella maggiore, Kourtney, accusata di averle rubato il «dolce vita lifestyle» invitando Bocelli al suo matrimonio a Portofino – in compagnia di Sinner, il tennista italiano che ha detto di no a Mattarella e ad Amadeus ma che non ha saputo resistere alle sirene della lirica pop.

Bisogna ammettere che l’idea è geniale, non solo per il connubio improbabile di italianità di entrambi, ma anche perché il risultato riesce nell’impresa di battere il famoso trio Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici di Sanremo 2010 in quanto a kitsch. Nel video di Polvere e gloria, mentre Jannik recita in un inglese con forte cadenza tedesca frasi motivazionali e Bocelli bocelleggia, foto della loro infanzia prendono vita grazie all’intelligenza artificiale, seguendo il trend più gettonato dai boomer su Facebook che sfruttano gruppi dove condividere scatti del passato per chiedere agli utenti più esperti di informatica di animare le loro antiche immagini. Un grande omaggio al perturbante freudiano, nonché uno scacco matto a qualsiasi tentativo di rendere allegra un’estate che di allegro non ha proprio niente.

Del resto, a breve festeggeremo il decennale di Despacito, la Marsigliese del tormentone, inno di un tempo in cui si prendeva la Bastiglia a colpi di reggaeton; giusto Anna Pepe resiste su quel fronte, per il resto è una distesa di Ancien Régime. Ci tocca accontentarci della Restaurazione.

