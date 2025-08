I cinque concerti di Manchester e gli altrettanti di Londra, cuore e anima del Regno Unito, sono stati qualcosa di diverso, difficilmente replicabile in altri contesti o in altri paesi, nonostante il tour dei fratelli Gallagher proseguirà sicuramente almeno fino a novembre

Il tour degli Oasis è ancora lungo, finirà in Brasile in autunno inoltrato, dopo aver toccato quasi tutti i continenti. A parte l’Africa, più difficile per organizzazione e risposta, solamente l’Europa continentale è rimasta a bocca asciutta, forse per convogliare il più possibile le persone verso le date britanniche.

Ad ogni modo solo a quel punto, a fine novembre, Noel e Liam Gallagher si potranno riposare, pensando ai milioni fruscianti finiti nelle loro tasche grazie alla reunion e ben contenti di lasciare il campo alle inevitabili indiscrezioni riguardo possibili nuovi tour o perfino nuovi album.

Un tour mondiale lungo, ma che sembra aver dato già il meglio di sé nelle scorse settimane. Non tanto perché le prossime date in Nord America, in Corea del Sud, in Giappone, in Australia o tantomeno in Sudamerica saranno poco entusiasmanti, tutt’altro. Ma perché i cinque concerti di Manchester e gli altrettanti di Londra, cuore e anima del Regno Unito, sono stati qualcosa di diverso, difficilmente replicabile in altri contesti o in altri paesi. E hanno dimostrato esattamente come e quanto il Regno Unito, ancor di più, l’Inghilterra, abbia aspettato 16 anni per ritrovare la sua band.

La capitale economica

L’ultima per adesso delle cinque date, tutte sold out, nella city è stata ieri. I calcoli sono presto fatti: più o meno 450mila spettatori in totale per la capitale, che in realtà aumenteranno a più di 600mila quando a fine settembre i Gallagher si ripresenteranno di passaggio a Wembley, lo stadio più grande del paese, il secondo in Europa, per altre due serate aggiuntive.

Londra però si appresta a fare anche altri calcoli, perché va bene la musica ma poi si passa agli aspetti più venali. Come l’indotto economico relativo alle performance di Noel e Liam. Le stime della vigilia parlavano di circa 500 milioni di sterline di introito complessivo per la città, tra le spese dei fan in sistemazioni, trasporti, cibo, abbigliamento e voci simili. Mezzo miliardo. Soldi, tanti, che sono andati di pari passo alle emozioni, tante, sprigionate dagli appassionati degli Oasis durante i concerti di Wembley, un intero stadio che ha cantato e saltato, sorriso e pianto.

Le differenze con Manchester

Che poi lo stadio è la prima, essenziale, differenza rispetto alle date di Manchester. Cinque anche quelle, ma andate in scena a Heaton Park, parco nel nord della città industriale inglese, già teatro di tre concerti dei Gallagher in quel fatidico 2009. «It’s good to be back», cioè «è bello essere tornati», si sono lasciati andare Noel e Liam dal palco, enorme, costruito al limite di una spianata in leggera pendenza. Per favorire la visuale alle 80mila persone, capienza simile a quella londinese, presenti ogni sera che alle brutte si sono affidate agli imponenti maxischermi posizionati a destra e sinistra del palco.

Di calma ce n’era poca nell’aria, sia a Manchester sia a Londra. E quella poca è stata spazzata via prima con Fuckin’ in the bushes, pezzo su cui è entrata la band, e subito dopo con Hello, prima effettiva canzone. Nel giro di pochi istanti l’atmosfera per citare Liam, è diventata «biblical», termine che non ha bisogno di grandi traduzioni.

E non basterebbero pagine per cercare di descriverla, mancherebbe sempre qualcosa, per comprendere lo stato d’animo della maggioranza dei presenti. Sia dei più giovani, troppo giovani per aver già visto i Gallagher dal vivo, sia dei meno giovani, elettrizzati dal ritorno gallagheriano e per nulla spaventati dalla possibilità, sempre incombente in casi analoghi, di rimanerne delusi.

Il legame inossidabile

Tra Manchester e Londra, però, la vera differenza percepita è stata un’altra. La capitale, città con tante città al suo interno, pur contribuendo a far respirare un clima di festa, specie nelle vie del centro, ha assorbito da vera megalopoli i concerti degli Oasis, disperdendone l’entusiasmo e gli eccessi. Manchester non ha potuto e voluto fare altrettanto. Prima di tutto per le dimensioni urbanistiche più contenute. E poi per il legame inossidabile e indissolubile tra gli Oasis e la città. Tra i fratelli Gallagher, cresciuti tra le case di Burnage, e Manchester.

Un connubio che nei giorni dei concerti della band si è potuto toccare con mano. Una città intera in apnea, invasa da schiere di persone accorse a Manchester da tutto il Regno Unito, dall’Europa, dal resto del mondo, tutti luoghi che in quei giorni erano semplicemente delle più lontane periferie di Manchester, visto che la città industriale assomigliava, per i fan del britpop e della musica inglese, al centro dell’universo. Chi è capitato a Manchester a luglio non ha faticato a cogliere la smania con cui la città ha vissuto il ritorno degli Oasis.

Bastava passeggiare per una qualsiasi delle vie del centro per percepirne l’intensità. L’accoglienza dei banner pubblicitari “Oasis Live ‘25” attaccati ovunque, sui semafori, ai lampioni. Murales con i volti di Noel e Liam, o con il logo Oasis, a coprire facciate intere di edifici, dipinti solo per l’occasione e meta di processioni dei fan che si sono messi indianamente in fila per foto e video, per poi essere cancellati alla fine del passaggio della band.

Murales che sono stati utilizzati da sponsor e aziende, e poi sfruttati dai commercianti vicini, per pubblicizzare i propri servizi. Adidas in primis. Che a proposito, da brand ufficiale in collaborazione con gli Oasis, ha allestito un negozio di merchandising ufficiale, puntualmente assalito da persone in fila, anche lì. Un cappello, una maglia, una felpa o qualche altro indumento del brand a tre strisce. Migliaia di persone che poi sciamavano per le strade, inconfondibili per stile seppur all'interno di una marea quasi indistinguibile.

Magari per andare a vedere i luoghi storici dove hanno vissuto Noel e Liam, scegliendo uno dei tour guidati organizzati appositamente. O magari per entrare in pub e locali, prontissimi a fornire agli avventori formule speciali fisse, serate britpop, musica dal vivo pre e post concerti.

D’altronde il momento, quando arriva, va sfruttato. Un pensiero che devono aver fatto anche i musicisti della zona, specie quelli con un repertorio di canzoni Oasis, figure richieste come non mai dai locali per suonare, colazione, pranzo e cena, in quei giorni.

Una città paralizzata e allo stesso tempo in movimento. Carovane di persone che seguivano le decine di cartelli che indicavano le modalità per raggiungere Heaton Park. Dal percorso a piedi a quello per raggiungere i tram, passando per gli autobus o per i taxi. Le stesse persone, magari più confuse, sicuramente meno lucide e senza voce, che si ritrovavano a show finito nelle zone limitrofe del parco a cercare chi una via del ritorno, chi un nuovo senso della vita.

L’incasso e l’eredità

Più razionali sono state le autorità di Manchester che si sono sfregate le mani, anche loro godendosi il momento ma passando all’incasso. Una delle ultime stime delle spese dei fan per ognuna delle cinque date è stata di circa 55 milioni di sterline. Cioè: introiti per l’area di Manchester di circa 275 milioni di sterline in totale, almeno secondo l’istituto Novuna. Tanti soldi anche qui.

Parte di questi ricavi, e di ulteriori entrate originate da altri concerti dell’anno, il consiglio comunale di Manchester ha deciso di stanziarli per un fondo da 250mila sterline con l’obiettivo di sostenere i piccoli locali della città. Una sorta di eredità che farà gioire tutto il movimento musicale della Greater Manchester e che non farà altro che stringere ancora di più il legame della città con gli Oasis. Perché si può girare tutto il mondo, ma alla fine non c’è nulla come casa.

