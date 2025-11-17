FORMA E SOSTANZA

Tra l’infinito e la mondanità. Una mattinata con Leone XIV

L'attrice Cate Blanchett e papa Leone XIV
Elisa Fuksas
17 novembre 2025 • 18:00

L’udienza dedicata al mondo del cinema, attori e registi davanti a Leone XIV. L’agitazione, spiritualità e mondanità. La verità è che ancora oggi incontrare il papa è un fatto per certi versi soprannaturale. È come confrontarsi con un simbolo, o vedere l’istante in cui una persona nasce o muore o si innamora di te, insomma un’intermittenza dell’esistente che lo fa vibrare in modo diverso

Sabato mattina, Roma, metà novembre che sembra marzo, se non fosse la fine del mondo sarebbe bellissimo. Sono in taxi, Palermo qualcosa, se mi dice l’indirizzo magari… certo scusi: Porta del Perugino, sa dove è? Certo, sono trent’anni che faccio questo lavoro. Riaccende il motore, alla radio pianoforte e orchestra. Mando messaggi al mio migliore amico: sono angosciata, non so come fare e lui risponde con un vocale mentre fa ginnastica: la fai troppo lunga, vai, ascolti il papa, gli stringi la ma

Regista e scrittrice. Dopo i primi cortometraggi, tra cui Please leave a message con cui si aggiudica nel 2007 il Nastro d'Argento, gira il documentario L'Italia del nostro scontento insieme a Francesca Muci e Lucrezia Le Moli. Tra gli altri documentari: Black Mirror. A journey with Mat Collishaw e ALBE, A Life Beyond Earth. Il suo primo film è Nina del 2012. Nel 2019 ha diretto “The App” per Netflix. Ha pubblicato La figlia di (Rizzoli Editore), Michele, Anna e la termodinamica (Elliot) e nel 2020 Ama e fai quello che vuoi (Marsilio).