Tra l’infinito e la mondanità. Una mattinata con Leone XIV

L’udienza dedicata al mondo del cinema, attori e registi davanti a Leone XIV. L’agitazione, spiritualità e mondanità. La verità è che ancora oggi incontrare il papa è un fatto per certi versi soprannaturale. È come confrontarsi con un simbolo, o vedere l’istante in cui una persona nasce o muore o si innamora di te, insomma un’intermittenza dell’esistente che lo fa vibrare in modo diverso

Sabato mattina, Roma, metà novembre che sembra marzo, se non fosse la fine del mondo sarebbe bellissimo. Sono in taxi, Palermo qualcosa, se mi dice l’indirizzo magari… certo scusi: Porta del Perugino, sa dove è? Certo, sono trent’anni che faccio questo lavoro. Riaccende il motore, alla radio pianoforte e orchestra. Mando messaggi al mio migliore amico: sono angosciata, non so come fare e lui risponde con un vocale mentre fa ginnastica: la fai troppo lunga, vai, ascolti il papa, gli stringi la ma