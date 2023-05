Finché non si rifletterà in modo concertato sulla via d'uscita meno peggiore da questa trappola, i Paesi occidentali continueranno a muoversi al rallentatore - o, nel caso francese, all'indietro - verso la biforcazione ecologica.

In alcuni paesi, il legame tra gli ostacoli legati alla transizione energetica e il compromesso politico in atto è evidente.

La transizione delle nostre società verso modi di vivere, produrre e consumare più sostenibili non è solo una questione di sobrietà individuale. I nostri sforzi personali possono al massimo ridurre le nostre emissioni di gas serra del 20-25 per cento. Il resto (il nostro sistema elettrico, i nostri mezzi di trasporto, il nostro accesso all'acqua, ecc.) dipende da decisioni collettive che nessun individuo può prendere da solo al posto di altri.

Il caso del Sudafrica

In alcuni paesi, il legame tra gli ostacoli legati alla transizione energetica e il compromesso politico in atto è evidente. È il caso, ad esempio, del Sudafrica. Fino a poco tempo fa, questa economia era interamente strutturata sullo sfruttamento delle miniere di carbone i cui proprietari erano tutti bianchi e, in generale, discendenti di coloni inglesi. Il sistema razzista (addirittura fascista) dell'Apartheid era costruito su questo fatto fondamentale: la principale fonte di ricchezza era interamente nelle mani di una minoranza.

L'abolizione dell'Apartheid nel 1994 ha purtroppo modificato solo marginalmente questo assetto politico-economico: sono stati concessi diritti formali ai neri e ai coloured, ma il potere economico è rimasto nelle mani della minoranza di origine inglese. Una piccola élite nera, in parte corrotta, è riuscita a entrare in politica e a beneficiare della manna mineraria e finanziaria a condizione di non mettere mai in discussione il "compromesso" post-apartheid: la cattura dello Stato sudafricano al servizio degli interessi predatori dei proprietari terrieri bianchi da parte dell'ex presidente Jacob Zuma ne è un triste esempio.

Di conseguenza, la disuguaglianza è aumentata dal 1994, al punto che la Banca Mondiale considera oggi il Sudafrica il Paese più disuguale del mondo! Il 65,5 per cento dei giovani neri è disoccupato, stipato in township che non hanno nulla da invidiare alle baraccopoli indiane o latinoamericane. E il principale operatore elettrico nazionale, Eskom, è in bancarotta.

Eppure, la necessità di chiudere le miniere di carbone e sostituirle con fonti di energia pulita e rinnovabile potrebbe mettere in discussione questa economia politica profondamente perversa. Come ridistribuire la transizione del potere in Sudafrica? Questa è la domanda che si pongono tutti gli attivisti e gli intellettuali sudafricani affamati di democrazia. Come rinunciare alle miniere senza rinunciare al monopolio del potere economico? Questa è la domanda che si pone la piccola minoranza che negli ultimi trent'anni ha beneficiato della fine ingannevole dell'apartheid.

Nei paesi occidentali la situazione è ovviamente diversa. La distribuzione del potere organizzata intorno al compromesso economico-politico basato sui combustibili fossili che si è formato dopo la Seconda guerra mondiale si riflette nei bilanci di molte delle nostre banche. Con l'Istituto Rousseau, nel 2021 ho dimostrato che le undici maggiori banche della zona euro sono tutte estremamente dipendenti dai combustibili fossili.

Non solo perché il 70 per cento dei crediti che concedono a progetti energetici continua a essere alimentato da carbone, petrolio o gas, ma anche perché detengono in bilancio l'equivalente del 95 per cento (in media) del loro capitale azionario sotto forma di attività finanziarie direttamente legate alle industrie estrattive dei combustibili fossili. Il valore di mercato di questi asset scenderà a zero il giorno in cui avremo la saggezza di smettere di bruciare questi idrocarburi che distruggono il nostro habitat. Questo li farà fallire. Le banche lo sanno.

Ecco perché molte di loro fanno greenwashing e dietro le quinte resistono con l'energia della disperazione alle pressioni dell'altrettanto disperata generazione "Greta" per investire in verde e abbandonare gli investimenti in marrone. Ancora una volta, il potere politico dipende direttamente dall'esito di questo conflitto. Oltre al potere corruttivo della piccola minoranza che negli ultimi decenni si è straordinariamente arricchita grazie alla bolla finanziaria, le mega-banche a rischio sistemico (come Bnp-Paribas in Francia) rappresentano una tale minaccia per le nostre economie che molti sono in grado di ricattare le nostre democrazie: o i nostri governanti obbediscono ai loro interessi immediati, o il crollo delle istituzioni finanziarie "troppo grandi per fallire" porterà alla caduta dei governi al potere.

Due modelli

Più in generale, esistono due "modelli" di economia politica compatibili con la costruzione di società post-carbonio. Il primo è quello a cui pensano tutti gli attivisti ambientalisti: consiste in una società organizzata intorno ai beni comuni e inserita in una democrazia partecipativa. Il potere di creare energia sarà stato delegato a tutti (ad esempio, sotto forma di piccole comunità locali che gestiscono la produzione di energia sotto forma di beni comuni), così come il potere di prendere decisioni politiche attraverso una struttura pubblica altamente decentralizzata. La Germania sembrava esserci andata vicino negli anni 2010, quando migliaia di cooperative si sono formate attorno a turbine eoliche e pannelli fotovoltaici nei giardini delle famiglie tedesche. Da allora, purtroppo, la maggior parte di queste cooperative è stata acquistata e privatizzata.

L'Italia è oggi forse il Paese europeo che sta cercando di muoversi più decisamente in questa direzione, anche attraverso le sue comunità energetiche. Per quanto riguarda l'acqua, invece, nel 2016 la Slovenia ha fatto un passo avanti rispetto al resto d'Europa, entrando nel club dei primi 15 Paesi (per lo più latinoamericani) che hanno inserito nella loro Costituzione il divieto di privatizzazione dell'acqua.

Tuttavia, esiste un secondo "modello", ignorato da molti attivisti: quello di un'economia altamente capitalistica e fortemente diseguale in alleanza con uno Stato autoritario e centralizzato. Perché questa alternativa è compatibile con l'abbandono del carbonio? Perché il costo di manutenzione delle infrastrutture energetiche verdi è molto basso rispetto al loro costo di capitale. Quindi un'economia di questo tipo favorisce l'emancipazione dei "capitalisti" che, finanziando i (colossali) investimenti verdi che possono tenerci non troppo lontani da un riscaldamento di +2°C entro la fine del secolo, condizioneranno la loro benevolenza a compromessi politici a loro favorevoli. Questa seconda opzione è compatibile, ovviamente, con una quota significativa di nucleare nel mix energetico del Paese. È questa la strada verso cui sembrano muoversi Francia, Russia e Cina.

