Il presidente degli Stati Uniti si schiera a favore del mantenimento dell’ora legale per tutto l’anno. Secondo l’autore del libro “L’orologio del potere” è solo un altro modo per accentrare il comando. Come è già successo nella storia

«La scelta di che ore sono è sempre uno strumento di potere». Filippo Triola è un ricercatore di storia contemporanea all’Università di Bologna. Ha scritto un libro sull’uso politico del tempo: un tema che ricorre da sempre nella storia, ma che ora è tornato d’attualità negli Stati Uniti. Donald Trump sta infatti facendo pressione sul Congresso perché l’ora legale rimanga per tutto l’anno.

In vista del dibattito che tornerà a essere affrontato al Senato, Trump ha fatto sapere come la pensa su Truth, il suo social network personale: ha definito il cambio semestrale dell’ora come «uno spiacevole inconveniente», che ha un grande costo per le casse dello stato.

La sua idea ha estimatori in giro per il mondo, ma anche altrettanti critici. C’è chi ritiene che il cambio dell’ora abbia portato a notevoli benefici sul risparmio energetico. Ma c’è anche chi, al contrario, pensa che abbia effetti negativi sulla salute, visto che, per due volte all’anno, costringe il corpo ad adeguarsi a nuovi ritmi.

Bisognerebbe imporre un orario universale, o, al contrario, è meglio tornare a una forma di sovranismo anche nella misura del tempo? Il parlamento europeo nel 2019 ha votato per tenere l’ora solare per tutto l’anno, ma finora questa decisione non è stata accolta dai capi di governo, che non vogliono cedere un altro pezzo di sovranità a Bruxelles. È una questione che torna spesso nella storia, come si legge nel libro che Triola ha dedicato a questi temi: L’orologio del potere. Stato e misura del tempo dell’Italia contemporanea, edito dal Mulino.

Triola, da storico come legge il dibattito che si è riacceso negli Stati Uniti, con Trump che vorrebbe rendere permanente l’ora legale?

Il tempo è sempre una questione politica. E l’ora legale, in particolare, nacque proprio in un contesto politico: quello della guerra. Prima della Prima guerra mondiale, era solo un’idea che circolava fra gli addetti ai lavori. Ma è con il conflitto che venne applicata per la prima volta, tra il 1915 e il 1917, in tutta Europa. L’obiettivo dichiarato era il risparmio energetico, ma si trattava anche di un modo per estendere la mobilitazione bellica a tutta la popolazione.

Un gesto tecnico, quindi, che diventa un atto di potere?

Esatto. L’ora legale fu la prima legge sul tempo che obbligava tutti i cittadini ad adeguarsi a un nuovo orario. Prima di allora, le norme sul tempo riguardavano solo i servizi pubblici. Con l’ora legale, lo stato impose invece un tempo unico a tutti. È un gesto che ha avuto risposte forti: in Italia, ad esempio, nel 1920 ci fu uno “sciopero delle lancette”, a Torino, con gli operai che rifiutavano l’orario imposto, perché lo percepivano come un residuo dell’economia di guerra.

E negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti l’ora legale venne adottata su scala nazionale durante la Seconda guerra mondiale. Finita la guerra, fu abbandonata proprio perché veniva percepita come un residuo della guerra, lasciando ai singoli stati la libertà di scegliere come regolare l’orario. Ma questo creò caos per decenni, finché nel 1966 arrivò l’Uniform Time Act, che stabilì una cornice comune. Gli stati potevano ancora decidere se adottarla o meno, ma all’interno di un periodo definito.

Cosa dice, secondo Lei, la proposta di Trump?

Innanzitutto, che il tempo pubblico è sempre oggetto di conflitto politico. Inoltre, si può leggere come un tentativo del presidente per centralizzare il potere, togliendo agli stati federati la facoltà di scegliere. È un esempio di come il tempo sia ancora oggi un terreno di sovranità. Alcune voci critiche, non a caso, hanno parlato di un’ingerenza sulle prerogative locali. E questo ricorda molto anche la discussione in Europa.

In che senso?

Nel 2019 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per abolire il cambio dell’ora, ma il Consiglio europeo non ha mai trasformato quella proposta in direttiva.

Perché?

Perché ogni stato vuole continuare a decidere da solo. Il tempo resta una questione di sovranità: nessuno vuole cedere questa prerogativa a Bruxelles.

Sembra quasi assurdo, oggi, parlare di tempo come potere politico.

Eppure lo è. La scelta del fuso orario, ad esempio, è politica. Spagna, Francia, Portogallo: geograficamente sarebbero nel fuso di Greenwich, e invece seguono quello dell’Europa centrale. Una decisione presa per motivi storici, anche sotto l’influenza nazista durante la Seconda guerra mondiale.

In Italia, però, l’ora legale ha anche una storia linguistica particolare.

Sì, solo qui si chiama “ora legale”. In tedesco, francese e inglese si parla di “ora estiva”. Il termine italiano nacque nel 1920, proprio nel contesto dello scontro politico. Da una parte c’era il tempo “legale”, ovvero imposto dallo stato, dall’altra il tempo “naturale”, che gli operai chiamavano “ora solare”, con anche un riferimento semantico al sole dell’avvenire che rappresentava l’avvento della società socialista. Paradossalmente, anche il tempo “naturale” era un’invenzione politica, imposta dal governo Giolitti negli anni Novanta dell’Ottocento. Ma comunque la distinzione resta nel linguaggio, anche oggi.

Alla fine, in Italia l’ora legale venne imposta in maniera stabile solo dal 1966.

Venne promossa per una serie di motivi, tra cui il risparmio di risorse energetiche per l’illuminazione, il tentativo di agevolare la stagione turistica durante i mesi estivi e quello di ridurre gli incidenti stradali. In realtà, i dati dimostrarono che non bastava un cambio dell’ora per limitare gli incidenti. Anche sul turismo è difficile avere una misura degli effetti. Per quanto riguarda il risparmio energetico, la questione è ancora dibattuta: c’è una vasta letteratura sia a favore sia contro. Così come esiste una letteratura medico-scientifica che sottolinea gli effetti negativi sulla salute dei cambiamenti dell’ora, in merito ai ritmi circadiani. Non a caso, nei giorni in cui cambia l’ora c’è anche un aumento degli infarti.

Nel suo libro mostra come le decisioni che riguardano l’orario non siano mai neutrali.

Un momento chiave è la Conferenza di Washington del 1884, quando si discusse dell’adozione dei fusi orari e del meridiano zero. Ma le risoluzioni non erano vincolanti: ogni stato voleva mantenere la propria autonomia. La Francia, per esempio, non voleva cedere a Greenwich e proponeva di tenere l’orario di Parigi come riferimento. Alla fine prevalse l’Inghilterra. Ma anche in seguito, ci furono proposte di unificare il tempo a livello globale, come l’«ora universale», che però è rimasta un’utopia.

Perché non si accetta un tempo unico, globale?

Non è solo una questione tecnica, per cui non possono essere le tre di notte contemporaneamente in Italia e in Nuova Zelanda. C’entra anche il fatto che il tempo è una delle ultime prerogative del potere statale. Decidere che ora è significa affermare la propria sovranità e per capirlo basta guardare alle grandi autocrazie. La Cina ha abolito tutti i fusi orari interni a partire dalla rivoluzione popolare: tutto il paese vive con un unico orario. Anche la Russia ha progressivamente ridotto i propri fusi orari. Non sorprende che ora anche Trump voglia imporre la stessa uniformità.

E la tecnologia? Non ha reso tutto questo un po’ superato?

La tecnologia distribuisce il tempo, ma non lo decide. I nostri smartphone si aggiornano automaticamente, ma lo fanno in base a un orario stabilito da un’autorità politica. Se domani l’Italia decidesse di passare al fuso giapponese, gli orologi digitali si adeguerebbero. La politica resta al centro.

E la storia italiana è ancora una volta un caso interessante per capirlo. Il tempo è servito anche a costruire l’identità nazionale.

Decisamente. L’Italia è il primo paese europeo a varare una legge sull’unificazione oraria, nel 1866. Non c’era ancora una prassi comune, come in Francia o in Inghilterra. La popolazione seguiva orari locali, in certi casi attraverso il cosiddetto orologio italiano che contava le ore dal tramonto e portava a differenze sostanziali, anche a pochi chilometri di distanza. Con quella legge si scelse come riferimento il tempo medio di Roma, che all’epoca non era ancora la capitale. Fu un gesto fortemente simbolico e i contemporanei ne erano consapevoli: si cercò di rafforzare l’unità del paese attraverso il tempo.

