l’onorificenza per la fisica a clarke, devoret e martinis

Tutto il mondo obbedisce alla meccanica quantistica. Anche il premio Nobel

Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica
Il Nobel per la Fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica
Emilia Margoni
07 ottobre 2025 • 19:21Aggiornato, 07 ottobre 2025 • 20:00

A cento anni dalla venuta al mondo della meccanica quantistica, non stupisce che il Nobel per la fisica sia stato assegnato a tre scienziati che possono annoverarsi tra i custodi più insigni di tanto nobile sapere: l’inglese John Clarke, il francese Michel Devoret e lo statunitense John Martinis

A cento anni esatti dalla venuta al mondo della meccanica quantistica, non stupisce che il premio Nobel per la fisica sia stato assegnato a tre scienziati che possono annoverarsi tra i custodi più insigni di tanto nobile sapere. Nel 1925, dopo un’estate trascorsa sulle scogliere di arenaria dell’isola di Helgoland, in compagnia di soli uccelli marini e foche, il ventiquattrenne Werner Heisenberg pubblicava l’articolo detto “Umdeutung”, vale a dire la “reinterpretazione” della realtà microscopica

Per continuare a leggere questo articolo

Emilia Margoni