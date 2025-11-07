intervista a lorenzo fonda

Un diario di cura e di lutto: «Ho scritto questo libro per scaricare un peso»

Una pagina di Per Aspera Ad Astra di Lorenzo Fronda (courtesy Coconino Press)
Michela Rossifumettista
07 novembre 2025 • 15:23

Regista e artista multimediale, Fonda è autore della cover di novembre di Finzioni. Lavora tra cinema, animazione, illustrazione e fumetto. In Per Aspera Ad Astra racconta l’anno che è seguito alla morte di sua moglie, l’illustratrice Elena Xausa

La cover dell’inserto Finzioni di novembre è stata realizzata da Lorenzo Fonda. Fonda è un regista e artista multimediale. Lavora tra cinema, animazione, illustrazione e fumetto. Dopo una formazione alla Fabrica di Treviso, inizia a collaborare con agenzie e artisti internazionali e si trasferisce negli Stati Uniti, dove vive per oltre dieci anni tra Los Angeles e New York. Il suo documentario Megunica, dedicato all’artista Blu, vince numerosi premi internazionali. Successivamente lavora come di

Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)