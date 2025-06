Nel 1949 Isaiah Berlin pubblicò, sulla rivista Atlantic Monthly, il saggio Churchill nel 1940, in un momento in cui lo statista inglese si trovava all’opposizione, dopo aver perso le elezioni del 1945. Le nuove elezioni non erano lontane e il possibile ritorno di Winston Churchill divideva l’opinione pubblica inglese. Berlin esordisce citando il critico Herbert Read, che nel 1928 aveva descritto Churchill come il simbolo di un militarismo imperialista privo di umanità. Read considerava la sua prosa ridondante, declamatoria e falsamente alata, costruita su «una inammissibile esaltazione dell’io piuttosto che sull’esaltazione del tema».

Questa radicale condanna era ampiamente condivisa dalle giovani generazioni che, dopo la Grande Guerra, amavano la sobrietà e consideravano come «vuota cartapesta», scriveva Berlin, ciò che per Churchill era lo strumento adeguato per esprimere la sua visione eroica della vita. Una visione che prendeva forma nello stile delle opere di Gibbon, di Macaulay, del dottor Johnson.

Alla base dell’agire politico e dell’opera letteraria di Churchill, assume particolare rilievo una brillante capacità immaginativa, che tende a racchiudere, secondo Berlin, «tutto il presente e tutto il futuro nella cornice di un passato ricco e colorato», con i suoi tratti epici e i suoi arcaismi.

L’immaginazione, che è connaturata alla leadership, non è necessariamente connessa alla dimensione rivoluzionaria, scrive Berlin, e può mostrare il suo volto paranoico in figure come Adolf Hitler, tradursi in fiduciosa proiezione verso il futuro in Franklin Delano Roosevelt o emergere con tutta la forza del passato, come avviene in Churchill.

Le strategie adottate per trasformare i popoli in eserciti, prosegue Berlin, sono simili in molte fasi della storia e degli stati, ma fu un merito di Churchill «quello di aver creato questa necessaria illusione entro la cornice di un sistema libero, senza distruggerlo o solo distorcerlo; di aver evocato spiriti che non rimasero a opprimere e asservire la popolazione quando l’ora del pericolo fu passata».

Ideali ottocenteschi

Churchill cercò dunque, a suo avviso, di salvare il futuro attingendo alla tradizione, senza cedere però alla tentazione di indicare traguardi gloriosi, ma irraggiungibili. Se Roosevelt era un americano del XX secolo, Churchill era un europeo del XIX secolo, sostiene Berlin, che in tale contrasto scorge un riflesso della contrapposizione fra romanticismo e illuminismo. Tratteggia allora un ipotetico dialogo tra Shelley e Voltaire, in cui il poeta inglese avrebbe giudicato «troppo tagliente» e «pronto allo sberleffo nelle occasioni più sacre» il filosofo francese, e questi, nell’ascoltarlo, «si sarebbe annoiato a morte, non riuscendo a vedere il motivo di tanta eloquenza etica».

Gli ideali dell’Ottocento esulavano, per molti versi, dallo spirito analitico settecentesco, così come, secondo Berlin, alla visione americana, «più ampia e generosa», dovevano apparire «indegni di persone e nazioni che abbiano un amor proprio e una coscienza morale», i conflitti che da sempre dilaniavano l’Europa.

Nel 1949 Berlin, in un intervento alla Bbc sulla Difficile situazione anglo-americana, sostenne che l’Inghilterra, piuttosto che volgersi all’impero e all’Europa, doveva privilegiare le relazioni con gli Stati Uniti. Le sue affermazioni furono poco gradite, tanto per la destra, che temeva di ridimensionare la tradizione imperiale, quanto, soprattutto, per la sinistra. Harold Laski e G.D.H. Cole, insieme ad altri rappresentanti dell’intellighenzia del Labour, non volevano infatti, come ha sottolineato Michael Ignatieff, che un rapporto preferenziale con gli Stati Uniti indebolisse il governo laburista.

Gli attacchi divennero ancora più duri dopo la pubblicazione del saggio su Churchill. Laski lo accusò per non aver messo in luce, in Churchill, «la mancanza di magnanimità, la capacità di essere meschinamente aggressivo, la caratteristica tendenza a ricercare la vendetta anche nel lungo periodo».

Il fatto che Berlin avesse votato per i laburisti nel 1945 non significava affatto, come potevano pensare Laski o Cole, che condividesse in pieno la linea politica di quel partito, di cui non accettava la posizione antisionista. Diceva inoltre di sentirsi del tutto lontano da quel misto di ipocrisia metodista e tecnocrazia che dominava negli ambienti del Labour, al cui confronto, commenta Ignatieff, «Churchill appariva grandioso e stimolante».

Tra critiche e distanze

La sua ammirazione per il leader che aveva fortemente contribuito ad abbattere il totalitarismo nazifascista non gli impediva, tuttavia, di essere critico nei suoi confronti. Berlin ricordava infatti con disagio che nel dicembre del ’49, Churchill, manifestando il timore che l’Italia e la Francia potessero diventare comuniste, prospettava lucidamente una nuova guerra in Europa.

Concordava di certo con la tesi di Churchill, secondo cui sarebbe stato inutile punire i seguaci di Hitler se i regimi totalitari avessero preso il loro posto. E condivideva molti passi del celebre discorso di Fulton, in cui Churchill, pur riconoscendo il posto che competeva all’Urss nel contesto internazionale e pur confidando in un accordo con il mondo socialista, metteva in guardia dalla tendenza dei sovietici ad espandersi imperialisticamente verso ovest. Auspicava pertanto che l’Europa, l’Inghilterra e tutto il mondo anglosassone si unissero in una «associazione fraterna».

In una lettera ad Anthony Eden del 1942, citata da Tony Judt in Postwar, scriveva di sperare in una rinascita europea e nella creazione di un Consiglio d’Europa in grado di coordinare i vari stati. Nel 1949, in un discorso a Zurigo, dichiarò inoltre che solo una “partnership” franco-tedesca avrebbe permesso di superare le tragiche lacerazioni prodotte dalla guerra. L’unità di intenti fra le nazioni europee avrebbe dovuto orientarsi verso la formazione degli Stati Uniti d’Europa, al fine di prevenire quei conflitti che in passato non era stato possibile evitare. Ricordava in proposito che «fino al 1933 si poteva salvare la Germania dal destino terribile che l’ha travolta e a tutti noi sarebbero state risparmiate le miserie che Hitler ha inflitto all’umanità».

Nella convinzione che i sovietici, considerati da lui come una concreta minaccia dopo la sconfitta del nazifascismo, non ammirassero e non temessero nulla come la forza, riteneva necessario usare la superiorità militare come deterrente, ponendosi, però, in una prospettiva di «valida intesa globale».

Berlin non poteva non prendere le distanze da Churchill, quando, come riporta Martin Gilbert nella sua classica biografia, durante la campagna elettorale del 1945, accusava i laburisti, di voler instaurare una «qualche forma di Gestapo» e un socialismo «inseparabilmente connesso al totalitarismo e al culto abietto dello stato».

Lo stile

Per altro verso, lo stesso Churchill, divenuto nuovamente primo ministro nel 1951, alle soglie dei 77 anni, non rimise affatto in questione il welfare laburista e il buon rapporto del governo con i sindacati, garantendo la pace sociale e il buon funzionamento del sistema sanitario nazionale. Come ha evidenziato Ian Kershaw, nel 1954 i giornali coniarono la parola Butskellism, proprio per spiegare la sintonia tra le politiche economiche del cancelliere dello scacchiere di Churchill e quelle già adottate dal collega laburista che lo aveva preceduto.

Berlin si sentiva attratto da queste contraddizioni, ma anche disgustato dallo stile energico e insieme ruvido di Churchill. In un’intervista del novembre del 1994, citata da Ignatieff, non esitò infatti a dichiarare che lo trovava «troppo volgare, troppo brutale» e che non voleva fosse rieletto. Nel 1951 votò dunque per i liberali.

