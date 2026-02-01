Un libro femminista del 1981 può ancora parlare al presente

Il saggio di Leopoldina Fortunati sul lavoro domestico e il salario è stato di recente ripubblicato da Ombre-Corte. Cerca risposte a domande che attraversano il dibattito contemporaneo sul lavoro, la crisi del welfare e la precarizzazione delle vite delle donne

Cosa succede davvero tra le mura di casa? Chi produce il mondo, chi lo cura e lo mantiene funzionante, spesso senza salario né riconoscimento? Sono domande che attraversano il dibattito contemporaneo sul lavoro, la crisi del welfare e la precarizzazione delle vite delle donne. Ma non sono domande nuove. Leopoldina Fortunati, teorica femminista e militante di Lotta femminista e del Movimento per il Salario al Lavoro Domestico, le aveva già poste con radicalità negli anni Ottanta ne L’arcano della