Con l’edizione di domenica 5 dicembre, esce un nuovo DopoDomani, un inserto speciale di 20 pagine tutto a fumetti. Lo si può trovare in edicola con il nostro giornale (a 2 euro e 50), oppure in digitale sull’app o sullo sfogliatore online, compreso nell’abbonamento.

Questo numero è stato curato da Michela Rossi, in arte Sonno. Nata Roma nel 1991, dopo gli studi al liceo artistico e all’Istituto Europeo di Design, nel 2016 ha partecipato all’antologia La rabbia (Einaudi). Nel 2019 è uscito il suo primo libro, Anatomy of a sensitive person (Edizioni Fortepressa), mentre nel 2020 per Feltrinelli Comics contribuisce con una storia breve all’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti. Attualmente lavora come graphic designer, oltre a dedicarsi ai fumetti, e collabora con Domani.

Le altre storie sono realizzate da alcuni dei talenti emergenti del fumetto italiano: giovani fumettisti che si sono misurati con il titolo dello speciale “Home sweet home”. «Ho chiesto ai fumettisti di parlare dei loro luoghi indimenticabili», spiega Sonno. «I luoghi e gli spazi prendono vita e caratteristiche nel momento in cui vengono vissuti o non vissuti. Spesso quello che definisce una stanza, una città o una casa è come le persone lo vivono».

Gli autori sono Miguel Vila, Percy Bertolino, Nova, Marta Baroni, Matteo Iori, Meo, Antonio Pronostico e Cecilia Sammarco.

