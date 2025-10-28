Uno strumento d’oppressione: così essere soli è un tema politico

Nostra solitudine (Mondadori 2025) è il libro più radicale di Daria Bignardi, duro ma molto sofisticato. È soprattutto un testo spietato nel collegare i traumi nostri a quelli del mondo in cui viviamo

«Così come una persona che nasce in una famiglia criminale dovrà avere le idee particolarmente chiare ed essere molto determinata per non fare gli errori che la faranno finire in carcere, una persona che diventa madre dovrà fare molta attenzione per non lasciarci la pelle». Questo Nostra solitudine, Mondadori, è il libro più radicale di Daria Bignardi, che riprende il tono autobiografico di Non vi lascerò orfani (2009) e lo usa per illuminare i temi del nostro tempo – si apre con un racconto del