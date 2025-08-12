Nella Rivoluzione del buon senso (Guerini, 2025) il titolare dell’Istruzione mette nel mirino «certa sinistra, certo sindacalismo radicale, certi politici, certi atteggiamenti degli ambienti progressisti, certa intellighenzia». La sua proposta è «una svolta culturale che deve partire dalle scuole» per riportare la normalità di “certi” principi e “certi” valori
Valditara e il “certismo”: l’egemonia di destra passa dalla restaurazione
12 agosto 2025 • 17:21Aggiornato, 12 agosto 2025 • 17:36
Nella Rivoluzione del buon senso (Guerini, 2025) il titolare dell’Istruzione mette nel mirino «certa sinistra, certo sindacalismo radicale, certi politici, certi atteggiamenti degli ambienti progressisti, certa intellighenzia». La sua proposta è «una svolta culturale che deve partire dalle scuole» per riportare la normalità di “certi” principi e “certi” valori