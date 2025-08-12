«Un paese normale esprime una forza tranquilla: è la forza che garantisce il benessere e la sicurezza all’interno, l’autorevolezza all’esterno» (pag. 1). Tuttavia «nessuna ricostruzione materiale di una nazione potrà fondarsi su solide basi senza una sua ricostruzione spirituale… senza una rivoluzione culturale che riporti la naturalità, la normalità di certi valori e di certi principi nella società. Serve insomma la rivoluzione del buon senso. Esiste in Italia una maggioranza morale di cittadini (...) che non ha dimenticato i grandi valori della nostra storia migliore... È a questa maggioranza morale che noi dobbiamo rivolgerci» (pp 154-155).

Si apre e si chiude così il testo del ministro Giuseppe Valditara, pubblicato a fine luglio da Guerini, e titolato La rivoluzione del buon senso. Per un paese normale.

Una certa

Obiettivo chiaro ed esplicito: c’è una rivoluzione da fare, da re-volvere, girarsi e tornare indietro, lungo l’asse Atene – Roma –Gerusalemme in cui ragionevolezza e buon senso andavano di pari passo. I cittadini, la gente, sono già lì, adesso occorre portarci la politica, la cultura, i media (p.2). Ma chi si oppone alla ri-voluzione? Ovviamente la sinistra, anzi, una certa sinistra. È questa, infatti, una parola che torna spesso nel testo: «Certa sinistra, certo sindacalismo radicale, certi politici, certi atteggiamenti degli ambienti progressisti, certa intellighenzia….». Persino un «certo cattolicesimo sociale» (p. 93).

E quali sarebbero le colpe di questa certa sinistra? Eccone un incompleto elenco: è totalitaria, non ha mai fatto i conti con il passato, mira all’annientamento del nemico, non conosce l’umiltà, mistifica i fatti, è massimalista, guarda solo ai diritti, critica il principio di autorità, nega la responsabilità individuale, rifiuta il merito e la competizione, non riconosce il primato della proprietà privata, è ostile al libero mercato, promuove la decrescita felice, sostiene le tematiche Dei, è persino intersezionale e «ha sposato le posizioni wokiste d’oltre Oceano che si concentrano su antirazzismo, lotta al capitalismo, lotta al patriarcato» (p. 47 ss). E l’autore sostiene – dopo una sommaria ricostruzione storico-culturale di 15 righe – che «dunque il razzismo è estraneo alle radici culturali dell’Occidente» e anzi «la schiavitù dei neri in America fu resa possibile da una tratta che vedeva la complicità di tribù e principi africani con il contributo decisivo di mercanti arabi» (p. 49). Insomma, una certa è pessima.

Che fare allora? Girarsi e tornare indietro

Occorre, secondo Valditara, «una svolta culturale che deve partire dalle scuole, dalla formazione dei giovani e che sappia mobilitare quella maggioranza morale di italiani» (p.67).

Insomma, il bene contro il male. I pilastri da cui partire sarebbero la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Quali le proposte? Semplice, fare il contrario della certa: non solo diritti ma anche doveri, i talenti (e il correlato merito), la proprietà privata, la libera iniziativa economica privata, la libertà di opinione, la libertà dalla paura, e poi l’identità (sempre al singolare) da cui si arriva alla nazione e alla patria come valore costituzionale. E qui si cita l’art. 52 e il sacro dovere della difesa della patria (che ovviamente sarà solo militare e non certo anche nonviolenta). Al riguardo si leggono anche frasi di questo tipo: «D’altro canto se la pace è il nostro obiettivo, il pacifismo è il nemico della pace perché favorisce le altrui politiche bellicose e aggressive disarmando e quindi rendendo più deboli le difese» (p. 122). Il tutto, ovviamente, senza uno straccio di ragionamento o di argomentazione. Come se il connettivo logico “d’altro canto” fosse il nuovo cardine del sillogismo post aristotelico.

Il tutto, ovviamente, continuando la polemica con una certa sinistra: «Oggi i valori identitari e l’idea di patria sono messi all’indice anche dal wokismo, che è l’erede contemporaneo dell’internazionalismo comunista» (p. 123).

A scuola di Occidente

Per Valditara occorre tornare “A scuola di Occidente”, come chiedono e nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo. Occidente al singolare e con la O maiuscola al cui servizio è messo anche il cristianesimo (con un evidente riduzionismo e dimenticando che a Gerusalemme Gesù l’hanno messo in croce, come ad Atene hanno ucciso Socrate). E per quanto riguarda alunni stranieri e jus scholae? Non è aria: «Insomma, la cittadinanza si merita, non si regala»; e la logica interculturale deve essere sostituita dal «principio dell’integrazione attraverso l’assimilazione» (p. 154). Il mitico Occidente è il termine di arrivo e non può certo essere messo in discussione. Punto.

In sintesi: un lungo comizio e un evidente programma di governo rivolto alla maggioranza morale dei cittadini che «è già su questa lunghezza d’onda e chiede solo di essere mobilitata». Che sia “buon senso” o “senso comune” è altra cosa. Al termine della lettura delle 155 pagine occorre però chiedersi: esiste un’altra risposta ai temi posti da Valditara? E, se esiste, è capace di parlare davvero alla “gente” e alle sue “paure”? Su questo si gioca l’egemonia culturale e politica per i prossimi anni. Una sfida che riguarda sia la destra che la sinistra. E la mitica “gente”.

