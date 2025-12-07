Victoria Beckham si rilancia, ormai il confine tra documentario e marketing è invisibile

true false

«Non è vero che non rido, lo faccio solo dal lato sinistro del viso. O rido internamente». Victoria Beckham è uno spasso: sta guardando in camera mentre spiega che la teoria della faccia sempre imbronciata nelle foto ha una spiegazione. Le luci sono soffuse, sta per uscire di casa col marito David, che intanto le offre un cioccolatino e lei risponde che cioccolato non ne mangia dagli anni Novanta e quindi perché mai dovrebbe cominciare ora. Con buona pace della body positivity e di tutto il cucu