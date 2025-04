La guerra del Vietnam per loro è solo qualcosa che compare nelle storie di famiglie. Ma se qualcuno è indifferente nei confronti dell’anniversario del 30 aprile, per altri il passato «è stato talmente traumatico che non c’è mai stato spazio per una conversazione vera, né per una guarigione o una riconciliazione»

«Mio nonno era un soldato che serviva nell’esercito del sud appoggiato dagli Stati Uniti, mia nonna un’operatrice sanitaria che sosteneva i comunisti del nord. Mi è stato detto che, quando mio nonno fu ferito, fu mia nonna a prendersi cura di lui. Da lì nacque il loro matrimonio». Thanh Huynh è nato e cresciuto a Ho Chi Minh City, ex Saigon. La guerra americana in Vietnam, come per tutti i vietnamiti, è una tappa inevitabile della storia della sua famiglia.

«Ovviamente anche se mio nonno combatteva per gli Usa, non era dalla loro parte», racconta. «Ancora oggi, anche se gli Stati Uniti hanno fatto alcuni sforzi per riparare i danni, onestamente non è abbastanza. Le ferite lasciate dalla guerra sono troppo crudeli per il popolo vietnamita».

L’anniversario

Per i cinquant’anni dalla caduta di Saigon, avvenuta il 30 aprile 1975, il governo ha organizzato celebrazioni in pompa magna. Il Giorno della riunificazione ci sono cerimonie ufficiali, parate militari e commemorazioni a Ho Chi Minh City. «Per me è un giorno come un altro», dice Thanh, ma lo scontro ideologico della Guerra Fredda è rimasto parte integrante della sua educazione. «All’università tutti studiano filosofia, il percorso rivoluzionario del presidente Ho Chi Minh e l’economia politica», spiega. «Capitalismo e comunismo sono ancora concetti importanti nell’istruzione, così gli studenti possono capire l’orientamento del governo e i suoi piani futuri». E poi dice divertito: «Quando qualcuno si preoccupa più dei soldi che del prossimo, si dice che è “colpa del morente mondo capitalista”. Ho scoperto che era un modo di dire usato durante la Guerra fredda, oggi è tornata in voga sui social».

Thanh non apprezza chi, trasferitosi dall’altra parte del Pacifico, giudica la società vietnamita. «La maggior parte delle persone che sono emigrate negli Usa viene dal sud, per questo c’è un forte sentimento anti-comunista», dice. «Sono persone piene di odio e non contribuiscono al Vietnam se non con insulti e maledizioni contro il governo».

Le cicatrici della guerra

Chi guarda le cose oltreoceano non sempre la pensa come lui. Napon Le, ingegnere informatico canadese di 31 anni, ha lasciato Hanoi con la sua famiglia all’età di 10. «Quando studiavo all’università negli Stati Uniti, ho incontrato i discendenti dei vietnamiti che erano fuggiti negli Usa durante la guerra», racconta. «All’inizio pensavo che fossero proprio come noi. Poi ho scoperto che alcuni di loro mi vedevano come una sorta di nemico: un “traditore non patriottico”. Anche se ci siamo trasferiti, mi sono ritrovato coinvolto in questi drammi legati a una storia che conosco a malapena».

Lui, i festeggiamenti del “Giorno della riunificazione”, non li sente affatto. La sua famiglia vuole dimenticare del tutto. «Da quello che mi hanno raccontato i miei genitori, il mio bisnonno era una persona molto potente in Vietnam», dice: «Quando i comunisti presero il potere, perseguitarono la mia famiglia a causa della sua ricchezza e dei suoi legami con il governo del sud. Questo perché, mentre tanti scappavano negli Usa, la mia famiglia scelse di rimanere perché avevamo molti parenti imprigionati dai comunisti».

Napon spiega che, anche se ora vive in un paese «con libertà di parola come il Canada», il passato della sua famiglia «è stato talmente traumatico che non c’è mai stato spazio per una conversazione vera, né per una guarigione o una riconciliazione».

Crede che la violenza del conflitto sia ancora viva nell’anima di tutti i vietnamiti, sia quelli rimasti in patria sia quelli emigrati all’estero, «anche se oggi», dice, «molti giovani come me non riescono davvero a immaginare come sia stata».

Il rapporto con gli Stati Uniti, però, è migliorato nel tempo, anche perché le ambizioni di un’economia di mercato (anche se di orientamento socialista) mal si conciliano con relazioni diplomatiche conflittuali con una delle maggiori economie del mondo. «Oggi non vediamo più gli statunitensi come nemici ma piuttosto come partner commerciali», dice Napon. «Secondo me, i vietnamiti sono persone molto amanti della pace e vogliono semplicemente rafforzare i legami economici con gli Usa per guadagnare di più e vivere meglio». «Le nuove generazioni si stanno allontanando completamente dal quel duro periodo», conclude: «Anche se, in realtà, 50 anni non sono poi così tanti».

