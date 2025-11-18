Voglio uccidere Mussolini, vite di tirannicidi mancati

true false

È calmo e sereno, Tito Zaniboni. Pensa di aver organizzato tutto per bene. Il fucile è nell’armadio, con un solo proiettile in canna: «Basterà», si ripete, «sono sempre stato un gran tiratore». Non è solo nella stanza numero 90 all’ultimo piano dell’Hotel Dragoni, in via del Tritone, proprio di fronte a palazzo Chigi dove ha ufficio Mussolini: c’è anche il giovane Carlo Quaglia, l’assistente che ha condiviso con lui ogni particolare dell’impresa. È la mattina del 4 novembre 1925. E da quel fucil