spaghetti & moretti

Voterò il partito Chivucristiano. Viva Sollima in stile Rushomon

Antonio D'Orrico
31 ottobre 2025 • 18:28

L’allenatore: «In Italia siamo sempre pronti a piangere. Lotterò anche da solo per cambiare questo». Frase che merita un partito. Ho dedicato un giorno alla poesia più bella del mondo per Woody Allen 

Domenica Per una parola saltata risulta nella rubrica precedente che avrei rottamato il Pallone d’oro assieme al Nobel, allo Strega e al Premiolino. Invece no: era l’unico premio che salvavo. Sabato triste, come la vecchia canzone di Celentano, con l’Inter che perde. Il presidente Marotta dice che è colpa del rigore inesistente dato dall’arbitro: «Un episodio che ha cambiato la testa della squadra, ha creato incazzatura per la cronologia della partita». Non la vedo così: l’incazzatura fatale è

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)