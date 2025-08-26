Quando ho incontrato per la prima volta Zasha Colah, a Mumbai quasi dieci anni fa, in città tutti parlavano di lei: la Biennale della vicina Pune che aveva curato con il marito Luca Cerizza (a capo del Padiglione Italia alla scorsa Biennale di Venezia) scuoteva le coscienze, toccando gangli sociopolitici allora ancora sotto traccia.

Oggi è curatrice della 13ª Biennale di Berlino (fino al 14 settembre). Da un capo all’altro del mondo si muove con una grazia attenta e occhi concentrati, felini – sarà un caso, ma il tema scelto per sua la Biennale è foxing: strategia di fuga, d’illegalità, di resistenza. «Mi interessava come gli artisti, a volte, abbiano la lucidità, nel loro momento storico, di vedere oltre le strutture autoritarie» spiega. In mostra, ad esempio, Panties for Peace: partendo da una credenza birmana secondo cui il potere maschile si annullerebbe al contatto con la lingerie femminile, il collettivo Lanna Action Network ha trasformato la superstizione in un’arma contro i vertici militari del Myanmar.

«Conoscevo le azioni coraggiose di questo gruppo fin dal 2007 – l’anno in cui sono stati fondati, dopo la repressione della rivoluzione pacifica guidata dai monaci buddisti contro le politiche economiche del regime, ribattezzata a livello internazionale Rivoluzione Zafferano (anche se le vesti dei monaci sono rosso intenso)».

La sua è una Biennale che guarda al sud del mondo — penso ad esempio a Elshafe Mukhtar, dal Sud Sudan. È una scelta voluta?

Elshafe Mukhtar ha realizzato un murale feroce che mostra crimini di guerra direttamente sui muri alti del tribunale, all’ingresso della sede. Porta testimonianze sconvolgenti e clandestine di come una scena artistica fiorente, nata dopo la rivoluzione del 2019, sia stata annientata da un genocidio culturale, in particolare attraverso la cancellazione del patrimonio culturale nubiano. Lo fa in una stanza piena di disegni a inchiostro su carta, basati su ciò che ha visto nei primi sei mesi di quella che è stata chiamata la Battaglia di Khartoum, del 2023.

Teniamo lo sguardo a sud — arriviamo in India: qual è l’urgenza?

Trovo che il potenziale di solidarietà tra comunità improbabili sia un modo cruciale di costruire una resistenza duratura contro l’egemonia e contro l’esplosione della violenza. Ad esempio, la possibilità di una solidarietà Dalit-Musulmana. Vengo da una generazione che vedeva lo scopo laico come una forma di coscienza politica. C’è un grande potenziale in ciò che hanno fatto gli agricoltori Sikh, organizzando langar – cucine comunitarie gratuite – durante il sit-in contro le modifiche costituzionali (alla legge di cittadinanza, ndr) di Shaheen Bagh, a Delhi, tra dicembre 2019 e marzo 2020.

Iniziato da donne musulmane, è diventato una potente forma di resistenza laica, le cui modalità innovative si sono infiltrate nella cultura e trasformeranno l’estetica nel lungo periodo. In India, a ogni nuova legge, vengono introdotti eccessi draconiani del potere statale. La libertà di parola è soffocata. Troppi poeti e intellettuali pubblici si trovano in prigione.

Panties for Peace, Panties for Peace Emblems, 2010/25; videos: The Party they don’t want you to know! LPP Pantidates | Burma election 2010, 13th Berlin Biennale, KW Institute for Contemporary Art, 2025 (© Panties for Peace; foto: Marvin Systermans)

Sì, ma l’arte indiana sa ancora parlare di resistenza?

Iris Yingzen del Nagaland, Zamthingla Ruivah del Manipur, e la Kashmir Cabbage Walker usano l’immaginazione artistica per affrontare e trasformare la violenza, le leggi ingiuste e il degrado ecologico del territorio. Ci sono altre opere che riflettono sul tempo (Padmini Chettur), sull’immaginazione critica (Sarnath Banerjee), su azioni performative di uguaglianza castale (Vikrant Bhise), e sulla memoria di scomparsi e dispersi (Shahana Rajani, Merle Kroger, Salik Ansari).

Ironia contro prepotenza. Cosa racconta la sua Biennale della politica americana nell’era di Trump?

L’artista Judy Blum Reddy riassume la politica statunitense nella sua opera magistrale I’m Afraid of Americans. Con Liberate Mars Etcétera fa satira della campagna di Elon Musk Occupy Mars.

Sawangwongse Yawnghwe indaga sul commercio di armi. Immerso in liste ossessive nel suo quartier generale, lui – nei panni del Joker – arriva alla conclusione che il commercio di armi oggi è ciò che il commercio di schiavi era in un’altra epoca: sostiene la ricchezza delle nazioni in declino finanziario. Vede lo schema sottostante.

Nessuno dei due era uno scambio tra pari. Le popolazioni sacrificabili alimentano la nostra ricchezza fatta di denaro insanguinato. Dacci il nostro stato sociale compiaciuto. La guerra non è un incidente. In Make America Great Again Special Menu elenca le armi prodotte negli Stati Uniti e vendute a Israele dopo la rielezione di Trump nel novembre 2024. In Europa Special Prix Fixe Menu elenca le aziende europee che vendono equipaggiamenti o armi all’esercito israeliano.

A tal proposito: in un’intervista hai dichiarato che in Germania «non c’è censura, almeno non per legge», suscitando qualche polemica…

Nell’intervista con Berlin Art Link cercavo di analizzare un termine tedesco legato all’epoca nazista, “vorauseilender Gehorsam”, quando l’intervistatore ha evocato una formulazione più recente, “obbedienza isterica”, per descrivere il comportamento delle istituzioni e dei corpi della società civile rispetto alla repressione del dissenso pro-palestinese in Germania. Significa «obbedire prima che venga dato un ordine, un comando o una legge». La costituzione tedesca, la Grundgesetz, vieta espressamente la censura. E ho paragonato le istituzioni tedesche di oggi al “vorauseilender Gehorsam”, piuttosto che a Cina o Emirati Arabi Uniti, dove la censura a cultura e stampa è legale. È qualcosa di grave da dire in un’intervista, ma il suo significato è legato profondamente alla lingua tedesca, e bisogna comprenderlo con attenzione».

Il tema è attuale anche in Italia.

Discutevo di legalità e illegalità con il filosofo Adi Ophir, ad esempio, e lui mi ha detto che la questione è cruciale in Germania, poiché la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance e il concetto di Staatsräson (ragione di stato) sono formulazioni ambigue, confuse con leggi e abusate, mentre sono semplici direttive.

Come membri della società civile dobbiamo ricordare che non si tratta di leggi. E dove necessario la cultura deve essere pronta a intervenire sull’intero sistema politico per trasformare la legge. Da qui la nostra definizione di foxing: la capacità di un’opera d’arte di stabilire le proprie leggi, di fronte alla violenza legale. Questo è il dilemma di Antigone. Quando infrange la legge, cambia l’orizzonte di ciò che, in futuro, diventa inaccettabile.

Ha messo in mostra riflessioni su legalità e illegalità, censura, ecocidio e genocidio: da cosa è partita?

Innanzitutto: come descrivere la brutalità della violenza della polizia, i procedimenti legali arbitrari e l’interferenza dei politici nello spazio della cultura e contro enti e persone del mondo culturale, in una democrazia che dovrebbe garantire una separazione tra governo e istituzioni civiche? A livello curatoriale, ci siamo chiesti: come può reagire la società civile? E come può reagire una biennale? Abbiamo creduto che l’esposizione potesse essere uno strumento utile per ridefinire la lotta, non solo contro la destra, ma anche contro la “cancel culture” verso cui sembravano scivolare le istituzioni e gli enti che assegnano premi. Volevamo chiarire gli eccessi del governo, della polizia e perfino della legge.

La questione del diritto tedesco è che contiene direttive, vaghe, ambigue, prescrizioni nebbiose che, pur essendo scritte, non sono leggi proprio perché sarebbero draconiane. La Germania è classificata al decimo posto per la libertà di stampa, mentre altri paesi in cui ho lavorato—Italia, India, Myanmar e Cina —sono molto più in basso. Eppure il clima in Germania, in particolare nel mondo dell’arte, sembra peggiore. Nonostante questi dati, la mia esperienza in Italia è che la separazione tra politica e cultura sia meglio compresa e mantenuta rispetto alla Germania.

Vive a Torino, conosci bene la situazione italiana. Cosa ne pensa?

Con la co-curatrice Valentina Viviani, che è italo-argentina, abbiamo discusso con preoccupazione il Decreto Sicurezza 2025 in Italia, un insieme di decreti approvati come legge senza il dovuto processo parlamentare.

Il Decreto Sicurezza, come insieme di norme, rappresenta un attacco alle libertà civili e al diritto di dissenso, e un’estensione della violenza di stato autorizzata, limitando il diritto di riunione, introducendo protocolli anti-protesta e vigilanza digitale, con il rischio di colpire giornalisti, insegnanti, intellettuali, operatori culturali e artisti. Sembra inoltre colpire immigrati, comunità indigene e minoranze.

Allo stesso tempo, questi decreti estendono i poteri di polizia ed esercito per reprimere qualsiasi attività o raduno considerato minaccioso. Valentina lo cita spesso come esempio della fragilità della libertà democratica e dei diritti costituzionali—di come i governi trovino ancora modi per legittimare azioni che, in realtà, sono anticostituzionali.

