Caro Franco, ho due ricordi in cui compari che stamattina si riaffacciano nella mia mente. Uno è di quando mi hai ospitato a casa tua, in Sicilia. Un giorno siamo andati a pranzo a Catania. Quando siamo usciti dal ristorante, un gruppo di tuoi ammiratori si sono avvicinati per parlarti. Sei rimasto lì a parlar loro come fossero i tuoi vicini. Sei stato così paziente e gentile e poi mi hai detto che senza di loro non saresti nessuno. La tua gratitudine e il tuo amore per il tuo paese e le persone che vi abitano mi si è proposto chiaramente. Ho compreso che non davi per scontato l’affetto di nessuno di loro.

Il secondo ricordo è di quando ho partecipato al tuo concerto a Londra. Era un posto piccolo, pieno zeppo di espatriati italiani che vivevano nel Regno Unito. Mentre cantavi, ti guardavo dalla balconata e avevo i brividi guardando il pubblico cantare ogni parola di ogni canzone insieme a te, a piena voce. Sapevo di esser testimone di qualcosa di speciale, assistendo alla potenza dell’affetto del tuo paese per te e percependo la profondità del significato che la tua musica aveva per gli italiani. Quante persone hanno trovato la loro voce attraverso la tua musica, sentendo espresse le proprie passioni e convinzioni. È stato un onore assistere. Non ho mai visto nulla di simile.

Non dimenticherò il tempo che abbiamo passato a casa tua, insieme ai tuoi musicisti, dove un’estate ho passato diverse settimane a lavorare sulla mia musica. Le stanze erano decorate con i tuoi dipinti, le vigne e le piante sui tralicci traboccavano di vita. Ogni giorno ci incontravamo per un pasto formale nella tua camera da pranzo, dopo il quale spesso servivi la migliore Cassata, che eri sicuro fosse la migliore del paese. Di notte andavamo in macchina a vedere il tenue bagliore del vulcano. Sei stato estremamente gentile con me e anche nei confronti di tutte le persone con cui ti ho visto interagire. Mi hai offerto così tante intuizioni e così tanti incoraggiamenti.

Goditi il tempo tra le stelle, Franco. Balla, giovane, e deliziati della tua libertà. Ti mando tutto il mio amore, la mia gratitudine e la mia ammirazione.

Con amore da parte di Anohni

