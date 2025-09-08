I fattorini, gli assistenti, chi lavora nei servizi, molti dei quali migranti, si muovono in città che consumano il loro lavoro ma negano loro un riparo. La loro presenza è essenziale ma non gradita, desiderata ma anche espropriata. In assenza di ospitalità strutturale, ne costruiscono una propria, un cuscino accanto a una moto, una coperta sotto un'impalcatura, un momento di quiete tra le esigenze dell'invisibilità
Gli “invisibili” delle nostre città e la ricerca del riposo come atto rivoluzionario
08 settembre 2025 • 18:50
