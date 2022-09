Dall’altra parte delle Alpi, in Francia, l’attività legislativa del parlamento ricomincia dopo la pausa estiva. Il paese ha appena attraversato due importanti momenti elettorali – le elezioni presidenziali e poi le legislative – senza che il dibattito sul diritto alla salute ottenesse il posto che merita. Eppure le grandi tensioni geopolitiche possono avere ripercussioni sulla catena farmaceutica, abbiamo il vaiolo delle scimmie in Europa e abbiamo attraversato oltre due anni di Covid-19. Eppure il 30 marzo 2020 il presidente francese Emmanuel Macron aveva formulato una promessa: « Il giorno dopo non assomiglierà al giorno prima» aveva detto, durante la prima ondata di Covid, quando negli ospedali mancavano letti, personale, attrezzature, farmaci e tamponi. Ma due anni e mezzo dopo, nulla è cambiato in questo senso. Nulla è stato messo in atto affinché lo stato potesse riprendere il controllo delle politiche sui farmaci.

La sanità sotto scacco

Nell’aprile 2020, mentre contemporaneamente in Italia venivano trasmesse le terribili immagini delle bare per le strade di Bergamo, sono stata contattata da medici ospedalieri parigini disperati, perché non avevano più scorte di farmaci essenziali per terapia intensiva, geriatria e case di cura. La Francia, come l'Italia, dipende per l’80 per cento da Cina e India nella produzione di materie prime farmaceutiche e, all’epoca, la Cina aveva, a causa del Covid, un rallentamento della sua produzione. L’India aveva chiuso i suoi confini alle esportazioni. Ciò ha poi avuto ripercussioni sull’intera filiera farmaceutica. Mano nella mano con i nostri colleghi medici ospedalieri, avevamo quindi pensato a come il governo, che non rispondeva a nessuno e sembrava sopraffatto, avrebbe potuto altrimenti ottenere i principi attivi dei farmaci mancanti. Ma il governo ha preferito, pochi mesi dopo, rivolgersi a società di consulenza private con legami di interesse con multinazionali farmaceutiche.

Chi ha in pugno la salute

Questo episodio è purtroppo solo uno dei momenti salienti che evidenziano la nostra dipendenza dalle multinazionali farmaceutiche. Questa dipendenza influisce anche sugli orientamenti di ricerca e sviluppo; l’attuale modello di competizione tra sviluppatori limita la nostra capacità di ottenere prodotti sanitari che soddisfino i reali bisogni delle popolazioni. Nella corsa ai vaccini contro il Covid, questo modello ha favorito lo sviluppo di vaccini simili, trascurando altre vie di ricerca essenziali.

Questa dipendenza ha anche ripercussioni molto forti sui prezzi dei farmaci e minaccia il nostro sistema sanitario. Mentre agli ospedali viene chiesto di risparmiare sempre di più, il prezzo delle nuove cure è sempre più alto, senza che ciò sia giustificato dai produttori. Così accade in Francia, ma sembra la stessa cosa in Italia, e ciò ha spinto il governo italiano a proporre una bozza di risoluzione sulla trasparenza all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 2019 e ad emanare un decreto attuativo sulla trasparenza l’anno successivo. Questa trasparenza permette di fissare i prezzi con criteri più razionali.

Come possiamo intervenire

In Francia si dice spesso che «la salute non ha prezzo», ma parte dell’economia di mercato ne ha necessariamente uno. Ma devi fare le domande giuste. È giunto quindi il momento di reintrodurre il pragmatismo nelle politiche sui farmaci, in particolare attraverso la definizione di criteri razionali, basati su informazioni che consentano ai decisori pubblici di arbitrare avendo tutte le carte in mano. È anche tempo di produrre di nuovo alcuni farmaci pubblicamente. Dobbiamo trarre ispirazione da quanto è stato fatto in Brasile, o in alcuni ospedali olandesi. I tempi richiedono pragmatismo e coraggio.

Con il mio collega Jérôme Martin, ho co-scritto un saggio, uscito il 1 settembre, intitolato Combien coûtent nos vies? (Quanto costano le nostre vite?, éditions 10/18). Il nostro sforzo è quello di rendere accessibili le questioni che riguardano le politiche sui farmaci: ci siamo proposti, in meno di 100 pagine, attraverso esempi, di dare al lettore strumenti per interrogarsi e formarsi un’opinione. Non diamo un parere definitivo. Il lettore è il protagonista del libro, il suo attore principale. Lo portiamo a porre domande e a rendersi conto che dietro domande apparentemente molto tecniche, ci sono in realtà questioni molto semplici: quale mondo vogliamo per domani? Come possono le nostre società garantire a tutti il diritto alla salute?

Un’altra salute è possibile

Il punto è proprio che tutto questo è possibile: abbiamo i mezzi e, in termini di politiche, nulla è irreversibile. Le soluzioni esistono, questo è anche ciò che vogliamo esprimere. Questa settimana ho potuto presentare il libro all'Assemblea nazionale francese. Con questo libro vogliamo rilanciare il dibattito. Questo dibattito vale per la Francia, ma deve emergere anche in Italia, che affronta gli stessi problemi. In altri paesi francofoni, il libro è già richiesto dai decisori politici, in particolare in Africa; è il segno di una reale necessità per molte persone di affrontare questi temi e riprendere il controllo delle politiche sui farmaci.

I lettori di Domani sono invitati alla presentazione del libro alla libreria francese di Roma (Librairie Stendhal) il 20 settembre. Vi aspetto.

Pauline Londeix è co-fondatrice dell'Observatoire Transparence Médicaments (OTMeds)

