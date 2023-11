Le notizie più importanti, le inchieste esclusive, gli approfondimenti e le chiavi di lettura che ci sembrano più efficaci. L’informazione di Domani tra gli aggiornamenti della app di messaggistica. Attivate le notifiche, sceglieremo accuratamente quando far vibrare i telefonini

Nell’attivare il canale Whatsapp di Domani prendiamo l’impegno a selezionare molto i nostri aggiornamenti. Per giorni abbiamo ragionato sul senso di dotarsi di questa nuova possibilità, che molti organi d’informazione hanno subito colto al balzo. Usare la più popolare app di messaggistica per inviare testi e link a un numero potenzialmente illimitato di persone è un’occasione seducente per un giornale. Ci siamo anche chiesti se davvero i lettori sentono il bisogno di ricevere altre notifiche sul telefonino, altre vibrazioni, altri squilli, altre sollecitazioni, con le nostre notizie tra i messaggi dei loro contatti privati e dei gruppi a cui sono iscritti.

Perché no

Il confine tra notizie e infotainment, tra aggiornamento e infodemia, tra uso delle tecnologie e abuso da iperconnessione si è assottigliato fino a scomparire. Non deve essere un caso se negli anni un numero crescente di persone dichiari di evitare volontariamente le notizie (si vedano gli ultimi Reuters Digital report), esauste dell’informazione incessante. È davvero utile insistere, inseguire ogni possibile spiraglio per raggiungere lettori che se vogliono sanno già come trovare il nostro giornalismo? Stiamo alimentando un circolo vizioso?

Perché sì, ma a una condizione

Eppure tra i nostri lettori può esserci qualcuno interessato a ricevere notizie via Whatsapp. Perché è più comodo, perché è veloce, perché gli interessa conoscere in tempo reale le nostre notizie più importanti senza doverle cercare. Inoltre, Whatsapp separa i canali dal resto dei messaggi, dedicando loro una sezione specifica, chiamata “aggiornamenti”.

Ecco dunque il nostro canale Whatsapp, ma a una condizione: invieremo solo notifiche importanti, le notizie davvero dirompenti o che riguardano gli argomenti a cui teniamo, le analisi e le chiavi di lettura che ci sembrano più significative, le inchieste esclusive. Quando ci sembrerà utile, spiegheremo anche perché secondo noi quella particolare notizia è davvero così importante da meritare una notifica.

Attivare le notifiche?

Del resto le notifiche sui canali Whatsapp sono spente di default. Per iscriversi al nostro canale basta cercare Domani nella sezione “aggiornamenti”. Oppure cliccare su questo link.

I lettori possono consultare il canale aprendolo dalla sezione “aggiornamenti” di Whatsapp.

Chi invece vuole attivare le notifiche, può cliccare sul logo della campanella oppure aprire le impostazioni e disattivare “silenzia notifiche”.

Allora a ogni aggiornamento faremo vibrare i telefoni. Perciò ci impegniamo a selezionare con rigore.

La campanella per attivare le notifiche di Domani su Whatsapp

Cosa ne pensi?

Scrivici i tuoi suggerimenti a lettori@editorialedomani.it

© Riproduzione riservata