il sistema ultrà

L’antimafia chiama i calciatori della Lazio. Ecco l’indagine segreta sul tifo organizzato

Nello Trocchia
19 settembre 2025 • 06:00

C’è anche Ciro Immobile tra i giocatori ascoltati dai carabinieri di Roma. Non sono indagati, ma persone informate sui fatti. I pm vogliono capire se ci sono state pressioni da parte di frange violente del tifo, a lungo nelle mani del narco-ultrà Piscitelli

La procura di Roma ha ascoltato quattro giocatori della Lazio nell’ambito di un’inchiesta che vuole ricostruire pressioni e affari del mondo ultrà biancoceleste. Si tratta di un’indagine segreta condotta dalla distrettuale antimafia capitolina che Domani può rivelare, nata dagli approfondimenti investigativi sulle frange violente del tifo organizzato laziale. Frange un tempo guidate dal vecchio capo, Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti a Roma. Con la sua morte

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è sulla latitanza di Matteo Messina Denaro e i misteri sulla cattura del boss, il suo ulimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. 