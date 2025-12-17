A chi l’appalto per la cucina italiana? A noi! E all’azienda del fascista Avaro

L’ex esponente di Forza nuova ha fatto affari con la regione Lazio guidata da Francesco Rocca. Per un evento di promozione utile alla candidatura Unesco ha incassato 30mila euro

Un brindisi tra amici. Era il 2021 quando l’attuale sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, brindava con Martin Avaro. La location era Napoli, in attesa della presentazione del libro di Giorgia Meloni, allora leader di opposizione. A distanza di quattro anni nessuno è rimasto indietro. Delmastro è diventato padrone delle carceri italiane, Meloni presidente del Consiglio e Avaro imprenditore che, come svelato da Domani, prende affidamenti diretti da palazzo Chigi. Ma non solo, questo gi