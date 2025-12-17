non solo gli affidamenti da palazzo chigi e atreju

A chi l’appalto per la cucina italiana? A noi! E all’azienda del fascista Avaro

Nello Trocchia
17 dicembre 2025 • 07:00Aggiornato, 17 dicembre 2025 • 07:37

L’ex esponente di Forza nuova ha fatto affari con la regione Lazio guidata da Francesco Rocca. Per un evento di promozione utile alla candidatura Unesco ha incassato 30mila euro

Un brindisi tra amici. Era il 2021 quando l’attuale sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, brindava con Martin Avaro. La location era Napoli, in attesa della presentazione del libro di Giorgia Meloni, allora leader di opposizione. A distanza di quattro anni nessuno è rimasto indietro. Delmastro è diventato padrone delle carceri italiane, Meloni presidente del Consiglio e Avaro imprenditore che, come svelato da Domani, prende affidamenti diretti da palazzo Chigi. Ma non solo, questo gi

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia
Nello Trocchia
Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.