Banglatour ed elogio delle SS: ecco a chi dà appalti Meloni

Non c’è solo Avaro e il suo passato ingombrante. Domani può rivelare che l’altro socio della Mr Tailor è Andrea Di Cosimo. Sui social festeggia l’assoluzione dall’inchiesta che contestava pestaggi contro cittadini stranieri. «Hai meno condanne di un chirichetto», lo sfotte Avaro. Un nuovo affidamento alla Mr Tailor dato da Palazzo Chigi. La srl ha un capitale sociale di due euro
Un nuovo imprenditore fascista e un nuovo affare. Su palazzo Chigi sventola bandiera nera, quella delle società Italica Solution e Mr Tailor, che prendono soldi pubblici e sono amministrate da candidati e sodali di Forza Nuova. L’estremismo nero è stato sdoganato mentre al governo c’è Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. C’è una destra impettita, atlantista e di governo. E poi c’è la destra estremista, nostalgica e, non di rado, invischiata in episodi di aggressioni e violenze. Sembrano dis