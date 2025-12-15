inchiesta sui fornitori di atreju e governo

Banglatour ed elogio delle SS: ecco a chi dà appalti Meloni

Nello Trocchia
15 dicembre 2025 • 07:00

Non c’è solo Avaro e il suo passato ingombrante. Domani può rivelare che l’altro socio della Mr Tailor è Andrea Di Cosimo. Sui social festeggia l’assoluzione dall’inchiesta che contestava pestaggi contro cittadini stranieri. «Hai meno condanne di un chirichetto», lo sfotte Avaro. Un nuovo affidamento alla Mr Tailor dato da Palazzo Chigi. La srl ha un capitale sociale di due euro

Un nuovo imprenditore fascista e un nuovo affare. Su palazzo Chigi sventola bandiera nera, quella delle società Italica Solution e Mr Tailor, che prendono soldi pubblici e sono amministrate da candidati e sodali di Forza Nuova. L’estremismo nero è stato sdoganato mentre al governo c’è Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. C’è una destra impettita, atlantista e di governo. E poi c’è la destra estremista, nostalgica e, non di rado, invischiata in episodi di aggressioni e violenze. Sembrano dis

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.