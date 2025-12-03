l’esecutivo cerca casa

Le ville di Salvini e Meloni, le dimore di Durigon e Renzi: tutti gli affari immobiliari di chi va al governo

Nello Trocchia
03 dicembre 2025 • 07:00

Dal sottosegretario leghista al suo leader e ministro fino alla presidente del Consiglio e all’ex premier. Senza dimenticare la moglie di La Russa e il compagno di Santanchè. Chi va al governo investe nel mattone puntando a dimore da mille e una notte. Tra sconti, prestiti da amici e conflitti di interessi

Sulla politica estera e sul fisco sono talvolta in disaccordo, ma sugli affari immobiliari viaggiano all’unisono. Entrambi contrari alla revisione del catasto e ora entrambi proprietari di ville, classificate come villini. Così hanno pagato meno tasse all’atto dell’acquisto. Ma non per responsabilità loro, sia chiaro. Il risparmio fiscale dipende dalle classificazioni decise da tecnici, professionisti e da censimenti desueti. Un fatto è certo: ora la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i

Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.