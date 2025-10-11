l’inchiesta

Il “torto” dell’Italia a Maduro. Perché Alberto Trentini è prigioniero

Una foto senza data di Alberto Trentini, il cooperante italiano originario di Venezia fermato il 15 novembre 2024 dal Venezuela
Stefano Vergine
11 ottobre 2025 • 07:00

Ramirez è stato uno dei più longevi ministri dei governi di Chavez ed è diventato uno dei più feroci critici di Maduro. Da anni vive in Italia con la famiglia. Nel settembre 2024, due mesi prima dell’arresto del cooperante italiano, il Tribunale di Roma ha archiviato alcune accuse nei suoi confronti

Il motivo dell'arresto di Alberto Trentini è da ricercare nel rapporto tra l'Italia e Rafael Ramirez, uno dei principali oppositori di Nicolas Maduro. È questo ciò che è riuscito a ricostruire Domani incrociando fonti vicine a Palazzo Chigi con altre legate all’opposizione venezuelana. Per capire cosa lega Trentini a Ramirez, bisogna partire da quanto successo due mesi prima dell’arresto del cooperante italiano a Caracas. È la metà di settembre del 2024 quando il Tribunale di Roma accoglie le ri

Giornalista freelance, specializzato in inchieste di taglio economico-finanziario, fa parte del consorzio internazionale EIC. I suoi lavori sono pubblicati da media italiani ed internazionali tra cui Bbc, Rai, Rsi.