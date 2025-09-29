tre enti vicini al vicepresidente del partito hanno ottenuto 6 milioni

Quei milioni alle associazioni: i regali della destra a Galati, vicepresidente di Noi Moderati

Stefano Iannaccone
29 settembre 2025 • 07:00

L’ex sottosegretario berlusconiano, sostenitore di Occhiuto in Calabria, guida l’ets I Sud del Mondo. I colleghi di partito hanno presentato emendamenti per finanziare le sue creature. «Tutto legale»

Una serie di emendamenti, firmati e approvati dal centrodestra, ha portato un totale di 6 milioni di euro di contributi statali a diverse associazioni, riconducibili o comunque molto vicine a Giuseppe Galati, vicepresidente nazionale e coordinatore regionale in Calabria di Noi Moderati (Nm), il partito presieduto da Maurizio Lupi, con Mara Carfagna leader e segretaria da qualche mese. Una sostanziosa dote da spalmare nel prossimo triennio. Principali beneficiarie sono due associazioni, Europa Me

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.