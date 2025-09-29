Quei milioni alle associazioni: i regali della destra a Galati, vicepresidente di Noi Moderati

true false

Una serie di emendamenti, firmati e approvati dal centrodestra, ha portato un totale di 6 milioni di euro di contributi statali a diverse associazioni, riconducibili o comunque molto vicine a Giuseppe Galati, vicepresidente nazionale e coordinatore regionale in Calabria di Noi Moderati (Nm), il partito presieduto da Maurizio Lupi, con Mara Carfagna leader e segretaria da qualche mese. Una sostanziosa dote da spalmare nel prossimo triennio. Principali beneficiarie sono due associazioni, Europa Me