Le società con i fratelli Mangione

Crosetto passa all’incasso, 250mila euro dal socio tra affari, b&b e peculato

Nello Trocchia
27 novembre 2025 • 07:00

Ad aprile Gaetano Mangione ha comprato le quote del ministro della Difesa. Nel 2019 aveva patteggiato 18 mesi per peculato, sentenza poi revocata

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha avuto per anni come soci i fratelli, Gaetano e Giovanni Mangione. Questi ultimi, da sempre attivi nel settore dell’ospitality, con la gestione di alberghi e b&b a Roma, in informative e carte giudiziarie sono stati accostati a nomi di peso della criminalità romana come Massimo Carminati. Accostamenti che sono stati sempre respinti dagli imprenditori: il boss Carminati era solo un cliente del ristorante, hanno ribadito. In un caso, per un’operazione di

