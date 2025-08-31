Il sogno di decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto rimane appeso tra l’incompletezza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, una vendita difficile e le future pronunciazioni del Tribunale di Milano. Intanto, però, un nuovo documento, ottenuto da Domani, conferma la tossicità delle emissioni di benzene prodotte dall’impianto. Anche nel corso della gestione parzialmente pubblica dello stabilimento.

Si tratta della relazione tecnica, ancora inedita, commissionata tra aprile e maggio 2024 dalla Procura di Taranto per accertare gli effetti sulla popolazione e sui lavoratori dell’ex Ilva dell'esposizione singola e prolungata ai livelli di concentrazione di benzene nell'aria prodotti dall’acciaieria dal 2018 alla data di consegna del report, il 20 agosto 2024.

Benzene killer

«L’esposizione a concentrazioni di benzene ben al di sopra dei livelli di guardia, per come è stato rilevato dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria di Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Puglia (Arpa Puglia) – Dipartimento ambientale provinciale Taranto (Dap Taranto), rappresenta senza dubbio un pericolo per la popolazione residente, nonché per i lavoratori esposti», recita il documento.

Lo studio è stato acquisito dagli inquirenti nel corso delle indagini per associazione a delinquere, disastro ambientale e inquinamento ambientale, innescate lo scorso anno anche dai vertiginosi picchi di benzene emessi dall’ex Ilva dal 2018 ad oggi. Aperto dal procuratore capo di Taranto Eugenia Pontassuglia e dai sostituti Mariano Buccoliero e Francesco Ciardo, il fascicolo origina a sua volta dall’inchiesta per truffa aggravata ai danni dello Stato per falsa rendicontazione delle emissioni di CO2 di Acciaierie d’Italia (AdI).

Il dossier tecnico consegnato ai pm è stato compilato dal luminare di Oncologia Luciano Mutti e dall’epidemiologo Giovanni Baglìo, già direttore dell’Unità operativa complessa di ricerca dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Sebbene il D.lgs. 155/2010 fissi per l’Italia la soglia massima di concentrazione di benzene nell’aria a 5 microgrammi per metrocubo, gli esperti evidenziano nella relazione come «il rischio di sviluppare una neoplasia legato all’inalazione di benzene sia già presente a concentrazioni medie tra 0.13 e 0.45 microgrammi per metrocubo». Considerato poi che i tarantini fanno loro malgrado i conti con il benzene nell’aria, nell’acqua e nel cibo da decenni, il documento sottolinea che «esiste sempre un effetto biologico di bioaccumulo causato da esposizione cronica a benzene, i cui effetti sono definiti a concentrazioni cumulative inferiori a 3 milligrammi per metrocubo per anno».

Nel Comune di Taranto sono stati 7.125 i ricoveri per tumore maligno tra il 2020 e il 2022, di cui 88 relativi a pazienti di massimo quattordici anni d’età. Per la precisione, le diagnosi di cancro sono state 2.679 nel 2020, 2.101 nel 2021 e 2.345 nel 2022. Anche se «non è possibile evidenziare un chairo trend temporale – rivela il dossier – è stato possibile rilevare un significativo incremento dei ricoveri a carico dei residenti nel Comune di Taranto, indipendentemente dall’età (rapporto ricoveri osservati/attesi pari a 112 per cento), mentre in età pediatrica i valori si mantengono al di sotto dell’atteso». I calcoli sono basati sul dato Istat di 189.461 residenti censiti a Taranto al 1 gennaio 2022.

Rispetto al passato, dunque, i ricoveri per tumori e malattie respiratorie sono aumentati, insieme al cosiddetto ‘rapporto standardizzato di mortalità’ (SMR), ovvero il rapporto tra i decessi avvenuti e quelli stimati. Il dato emerge dal confronto con lo Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento (Sentieri) svolto tra il 2013 e il 2017 e promosso dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute. Rispetto a Sentieri, «i risultati dello studio delle ospedalizzazioni – scrivono Mutti e Baglìo – hanno confermato un maggior numero di ricoveri, sia tra gli uomini che tra le donne, per tumori maligni (SMR: 108 per cento), nonché per malattie del sistema respiratorio (SMR: 107 per cento)».

Tra i pazienti pediatrici, invece, «Sentieri ha mostrato una più elevata ospedalizzazione soprattutto per tumori del sistema linfoemopoietico (SMR: 156 per cento), mentre per quanto riguarda la mortalità, l’elevata incertezza delle stime non consente di delineare un chiaro profilo di eccesso».

La relazione tecnica indica il benzene, «cancerogeno completo», tra i fattori principali che concorrono al documentato «eccesso di rischio, sia in termini di incidenza che di mortalità, per patologie associate all’esposizione industriale specifica del sito, nonché un eccesso di ospedalizzazione, confermata anche per il triennio 2020-2022, a carico della popolazione residente nel Comune di Taranto, rispetto ai valori attesi in base ai livelli registrati nel resto della Provincia di Taranto e nella Regione Puglia».

«Pericolo per i cittadini»

Gli esperti dei pm scrivono nel documento che la stessa Arpa Puglia ha registrato da luglio 2022 un incremento delle concentrazioni dell’inquinante nell’aria nel quartiere Tamburi, in via Orsini, via Machiavelli e nella zona denominata Meteo parchi: segnalati il valore orario di 53 microgrammi per metrocubo registrato in Tamburi-via Orsini e quello di 38 microgrammi per metrocubo in via Macchiavelli.

Citando un resoconto della riunione dell'Osservatorio epidemiologico della città di Taranto del 9 aprile 2024, i consulenti sollevano preoccupazioni poiché, nel 2023, la soglia di benzene di «27 microgrammi per metrocubo è stata superata 155 volte nel sito Tamburi-Via Orsini, 47 volte nel sito Tamburi-Via Machiavelli ed una sola volta a Taranto-Paolo VI».

Dal punto di vista sanitario e ambientale, Baglìo e Mutti non hanno dubbi su quale sia l’effetto della presenza dell’ex Ilva a Taranto. «Le concentrazioni aeree di benzene sia nel perimetro industriale che nelle zone abitate limitrofe – ribadiscono gli esperti – mostrano concentrazioni medie e picchi tali da rappresentare una condizione di pericolo per la salute umana».

