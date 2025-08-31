I pm della procura tarantina hanno chiesto al luminare di oncologia, Luciano Mutti, una relazione tecnica. Le verifiche vanno dal 2018 al 2024. Durante la gestione parzialmente pubblica
«Eccesso di benzene»: così l’ex Ilva di Stato ha sparso i suoi veleni
31 agosto 2025 • 07:00Aggiornato, 12 settembre 2025 • 19:06
