minacce e affari d’oro all’ombra dell’olimpico

La Lazio ostaggio degli ultras, pure Rovella e Cataldi dai pm

Nello Trocchia
13 ottobre 2025 • 06:00

I carabinieri e i magistrati antimafia continuano l’indagine sulle pressioni dei tifosi sui giocatori. Al centro degli approfondimenti anche due contestazioni post partita contro il Monza e il Bologna

Sul campo la Lazio di Maurizio Sarri arranca, ma l’indagine della distrettuale antimafia di Roma sui rapporti tra curva e calciatori corre velocissima. Come rivelato da Domani c’è un’inchiesta in corso dei pubblici ministeri Francesco Cascini e Francesco Gualtieri, che mira a ricostruire rapporti e pressioni sui calciatori da parte di chi comanda la curva biancoceleste. Una curva, un tempo guidata dal capo indiscusso, Fabrizio Piscitelli, ucciso nel parco degli acquedotti il 7 agosto 2019. Assas

