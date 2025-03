«Per noi Ekrem İmamoğlu è già presidente», dice Muharrem Bulut, caposezione del partito turco Chp nel quartiere di Beyoglu a Istanbul, mentre segue i lavori delle primarie per scegliere il candidato dell’opposizione alle prossime presidenziali in Turchia.

Nella centralissima Istiklal Caddesi la gente si mette in fila per votare il popolare sindaco della metropoli sul Bosforo, grande rivale di Erdogan, anche se sulla scheda compare come unico candidato. «Non sono vere elezioni, è un’operazione simbolica per manifestare il nostro sostegno», dice Selim, 23 anni, studente di ingegneria civile. A fine giornata sono 11 milioni i voti per lui nel Paese.

Un plebiscito

Ma mentre nelle sedi del Chp va in scena questo plebiscito, a un paio di chilometri di distanza, al tribunale di Istanbul, il Gip sta convalidando il suo arresto per corruzione. Tanto basta per farlo decadere dal ruolo di sindaco e trasferire nella famigerata prigione di Silviri, nella parte ovest della città.

«Oggi la Turchia si è svegliata scoprendo un tradimento profondo», ha dichiarato İmamoğlu a cavallo di questa lunga domenica paradossale in cui è stato dichiarato leader in pectore e allo stesso tempo un criminale da rinchiudere dietro le sbarre. “Il procedimento giudiziario in corso è lontano dall'essere equo. È un'esecuzione senza processo”.

Mansur Yavas, il sindaco di Ankara nonché suo compagno di partito, ha detto: «Ci vergogniamo del nostro sistema legale, è vergognoso per il nostro Paese».

Al seggio di via Istiklal una studentessa di informatica di vent’anni racconta di essersi decisa a unirsi alle proteste per İmamoğlu, giunte ormai al quinto giorno consecutivo. «Finora non ho partecipato, ma credo sia importante andare», racconta. «Allo stesso tempo però ho paura», aggiunge, «ormai in questo paese manifestare non è considerata una cosa normale, la polizia reagisce facilmente con la violenza».

Il giornale di sinistra Evrensel ha riferito che nei giorni scorsi le forze di sicurezza avrebbero sparato proiettili di gomma contro gli studenti che protestavano presso l'Università Tecnica del Medio Oriente di Ankara, causando ad alcuni ferite al volto. La notizia è stata successivamente smentita dall'unità anti-disinformazione della presidenza. Accertato e frequente è invece l’uso di cannoni d’acqua e gas lacrimogeni per disperdere la folla.

La mobilitazione popolare contro l’arresto di İmamoğlu continua nonostante le autorità abbiano prolungato il divieto di partecipare a proteste nelle principali città del Paese emanato lo scorso mercoledì. Domenica alle 8.30 ora locale si registravano già i primi scontri vicino al comune di Istanbul, sotto l’acquedotto costruito nel quarto secolo dall’imperatore romano Valente dove i manifestanti cercano di raggiungere la simbolica piazza Taksim. In serata nuovi scontri si sono registrati vicino al municipio della città sul Bosforo.

All’una di notte di sabato il Consiglio superiore della radio e della televisione ha inoltre diffidato i media dal trasmettere le immagini dal vivo delle manifestazioni. Lo studente Selim afferma infatti di non sapere molto delle proteste “perché non si vedono in televisione”. È stato invece ristabilito l’accesso ai social media, che era stato parzialmente interrotto per 40 ore.

Se da una parte le accuse di corruzione contro il leader dell’opposizione sono state confermate, il tribunale di Istanbul ha deciso di rifiutare provvisoriamente quelle di favoreggiamento al terrorismo. In questo modo il partito ha potuto nominare un reggente al posto di İmamoğlu: in caso di convalida l’amministrazione comunale del Chp avrebbe dovuto essere commissariata.

Tutti commissariati

È quello che è accaduto negli anni a una dozzina di municipalità nelle zone a maggioranza curda nel sud-est del Paese, dove sindaci eletti sono stati sostituiti da emissari della capitale. Nel più dei casi la motivazione addotta da Ankara è quella di collusione con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), che è considerato un’organizzazione terroristica in Turchia.

Fra le bandiere turche e le immagini del padre fondatore della Repubblica Mustafa Kemal Ataturk della sede di partito, diversi giovani raccontano di non aver mai vissuto in una Turchia senza Erdogan. «È stato eletto quando avevo solo un anno», dice uno di loro, che preferisce non far pubblicare il suo nome, «adesso sarebbe ora che si facesse da parte».

Ricorda come una mobilitazione dell’opposizione così estesa non si vedeva dall’epoca delle proteste del parco di Gezi, nelle quali diverse persone erano rimaste uccise durante la repressione della polizia.

Molti commentatori hanno descritto gli ultimi sviluppi in Turchia come una svolta definitiva del Paese nella direzione dell’autoritarismo. «La Turchia sta entrando in un periodo buio dalla fine incerta. Abbasso la tirannia!», ha scritto il politologo Berk Esen su X all’indomani dell’arresto del sindaco di Istanbul. «Siamo andati a letto in Turchia... e ci siamo svegliati in Russia», ha incalzato invece il commentatore Yildiray Ogur. Per la prestigiosa rivista Foreign Affairs l’arresto del leader di fatto dell’opposizione rappresenterebbe la fine della democrazia nel Paese.

Da parte sua Erdogan e il partito di governo hanno descritto come ipocrite le proteste dell’opposizione, liquidandole come un tentativo di attribuire a malizia politica guai giudiziari legati alla cattiva amministrazione della capitale economica del paese.

Nel giorno della convalida dell’arresto hanno scelto la via del silenzio.

