Formulo la presente nell’interesse del Dott. Andrea Betrò, che sottoscrive la presente sia in proprio che n.q. di legale rappresentante della “Dillinger Srl” a fini adesivi e di ratifica, in relazione all’articolo di cui in oggetto a firma di Rita Rapisardi e Nello Torchia, per rappresentare quanto di seguito.

Il Dott. Betrò intende mio tramite prendere integralmente le distanze dal contenuto del Vs. articolo, poiché profondamente lesivo della propria reputazione personale e professionale, oltreché apparendo non pertinente l’oggetto della pubblicazione rispetto all’attività in parola con effetti altamente diffamatori aggravati dalla pubblicazione peraltro ripresa da molteplici testate.

In particolare già dal titolo dell’articolo risulta evidente l’intento denigratorio che caratterizzerà l’interezza della notizia.

Difatti, l’accostamento dell’assistito a persone delle quali questi non ha alcuna conoscenza, risulta intento rappresentativo della volontà di ingenerare nel lettore una visione profondamente negativa dell’immagine del Dott. Betrò – come da Voi riferito, mai indagato ed incensurato - che al contrario è un brillante imprenditore e commercialista, che nell’arco della propria seppur giovane carriera ha avuto modo di incontrare molteplici persone con le quali i rapporti si sono limitati all’espletamento di attività professionali, che – come nella naturalezza delle logiche di mercato – hanno avuto esiti a volte migliori e a volte meno fausti. Medesime affermazioni del tutto infondate da cui il Dott. Betrò intende prendere le distanze quelle riferibili alla ventilata vicinanza con soggetti riconducibili al mondo della criminalità organizzata.

Inoltre il Dott. Betrò intende con la presente rivendicare la bontà dell’iniziativa imprenditoriale denominata “Dillinger News” e nega di avere anche solo minimamente paventato l’allontanamento nei confronti di Fabrizio Corona, con il quale invece auspica di proseguire nella proficua collaborazione già avviata.

Si contesta da ultimo la veridicità della presunta segnalazione per operazioni sospette in Banca d’Italia del nominativo del Dott. Andrea Betrò, informazione di cui l’assistito mai ha avuto alcuna contezza e rispetto alla quale è già stato dato incarico allo scrivente studio legale di adire le Autorità Competenti allo scopo di comprendere la fonte e la modalità di acquisizione di tale notizia, informandoVi altresì che tuteleremo l’immagine e l’onorabilità dell’assistito in ogni sede per il contenuto della pubblicazione di cui in oggetto.

Quanto alle società andate in liquidazione o fallite (Mediolanum Oil Srl e Mediolanum Holding Spa) sarebbe bastata una semplice visura per riscontrare la vendita della partecipazioni detenute dal

Dott. Andrea Betrò in un momento in cui, nel 2020, lo stato di salute delle ridette società era in bonis. Si chiede espressamente che la Vs. testata divulghi la presente nella propria interezza, auspicando il rispetto di replica e l’immediato “riparo” al danno arrecato.

La risposta di Domani

Confermiamo ogni parola di quanto scritto, nella nostra inchiesta era riportata anche la replica di Andrea Betrò e le sue risposte a ogni notizia pubblicata. Ne.Tro. Ri.Rap.

