Grazie all’iniziativa individuale di alcuni studenti e all’interessamento degli organi di stampa, da qualche settimana l’esame di Stato è al centro del discorso pubblico sulla scuola. L’analisi della prima prova suppletiva, somministrata il 2 luglio agli studenti che per vari motivi non hanno potuto sostenere lo scritto nella data prevista dal ministero, può aiutarci ad approfondire il funzionamento dell’esame e a suggerire alcune migliorie che potrebbero essere apportate senza troppo sforzo e in tempi rapidissimi.

La prova, analoga a quella della sessione ordinaria, è composta da sette diverse tracce: due testi letterari da analizzare e interpretare, tre testi argomentativi, due riflessioni critiche a partire da altrettanti spunti su temi di attualità. Il fascicolo si apre con una poesia di Alda Merini tratta da La Terra Santa: «Ieri ho sofferto il dolore, / non sapevo che avesse una faccia sanguigna, / le labbra di metallo dure, / una mancanza netta d’orizzonti…». Un testo duro, che mette in scena con metafore visive e corporee un dolore concreto e spaventoso, capace di bloccare l’immaginazione e di prosciugare ogni speranza. Questa la consegna che la commissione ha scritto in calce al testo: «Facendo riferimento alla produzione di Alda Merini e/o di altri autori a te noti, elabora una riflessione sulla modalità con cui nella letteratura è stato affrontato il tema del dolore e della scrittura come forma di salvezza».

Il secondo testo è un brano ricavato da La casa in collina di Cesare Pavese, uno dei più celebrati romanzi resistenziali, e consente di sviluppare una riflessione sul tema della sopravvivenza in situazioni di pericolo, e sul quel particolare stato di sospensione e di dubbio esistenziale che attanaglia il protagonista. La poesia di Merini – scrittrice mai citata nelle Indicazioni nazionali – è pubblicata nel 2005, il romanzo di Pavese nel 1948.

Per l’analisi e produzione di testi argomentativi, il gruppo tecnico per l’esame di Stato ha proposto tre brani tratti rispettivamente dal libro L’apocalisse della modernità di Emilio Gentile (Mondadori 2008), da un articolo di Maurizio Ferraris del 2024, da La via della bellezza di Vito Mancuso (Garzanti 2018). Sono brani abbastanza lunghi e complessi, che consentono di ragionare su altrettanti temi di indubbia attualità e interesse: la Grande Guerra come «naufragio della civiltà moderna», il confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, il rapporto tra bellezza e vita, indagato attraverso le categorie dell’estetica, del desiderio e della soggettività.

La prima delle riflessioni critiche su un tema di attualità prende spunto dalla Lettera del Santo Padre Francesco sul ruolo della letteratura nella formazione e chiede di scrivere un testo espositivo-argomentativo sul valore della lettura come esperienza per la conoscenza e per la crescita personale, mentre la seconda apre alla discussione sulla regolamentazione della rete e dei social media e sull’uso delle tecnologie da parte degli adolescenti.

Difficile non notare lo scarto significativo tra queste proposte e quelle del 18 luglio, su cui grava il peso dell’ideologia del ministro Valditara, che il giorno precedente ha intrapreso un’audace iniziativa di comunicazione istituzionale, prima pubblicando un videomessaggio di auguri agli studenti e alle studentesse in cui esalta il valore formativo e quasi rituale dell’esame di maturità e poi concedendo un’intervista a un blog sulla scuola in cui anticipa uno degli argomenti centrali delle prove del giorno seguente, il “rispetto”, una parola che ricorre ossessivamente per ben 10 volte nelle tracce e conta oltre cento occorrenze nelle Indicazioni nazionali che, come ha dichiarato recentemente Ernesto Galli della Loggia, sono la più importante azione compiuta dal governo per affermare l’egemonia culturale della nuova destra.

Fortunati e fortunate le ragazze e i ragazzi che il 2 luglio hanno potuto affrontare temi tabù per il ministro, come il rapporto con le tecnologie digitali, la percezione della guerra, e in generale hanno potuto lavorare su testi più complessi e ricchi di stimoli, a partire da quella poesia iniziale, vitalissima e per giunta rivelatrice del talento straordinario di una scrittrice popolare e mai banale. Chi ha sostenuto la prova suppletiva, inoltre, ha potuto sperimentare l’ebbrezza dell’anominato – nessun cronista appostato fuori dalla scuola per un’intervista – e ha avuto l’occasione di scrivere senza quel surplus di pressione psicologica che il ministro ha voluto infondere con la sua retorica del merito, della “maturità” e del rito di passaggio, tutti elementi oggi messi sotto accusa da un manipolo di studenti che con il loro boicottaggio stanno mettendo a nudo la volontà di dominio di un gruppo dirigente inadeguato ad affrontare le sfide pedagogiche e didattiche della contemporaneità.

