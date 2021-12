Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Per il 61 per cento degli italiani, «in assenza di interventi adeguati», il digitale aumenterà le disuguaglianze e sarà un fattore decisivo di povertà. Nadia Urbinati parte dal rapporto Censis e in particolare da un capitolo, che riguarda “il boom della povertà”.

Due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, più del doppio rispetto a dieci anni fa. La crescita della povertà è legata prima di tutto alla diminuzione dell’occupazione e a pensioni insufficienti. La pandemia ha dato il colpo di grazia alla debolezza strutturale del sistema economico del paese.

Ciò su cui la politologa Urbinati si sofferma è che una fonte di disagio sociale deriva dal rapporto con il digitale; risulta infatti penalizzante per larghe fasce di popolazione che non possiedono la materia prima.

Il punto è allora che cosa sta facendo o vuole fare il governo Draghi per ridurre i divari. La questione che Nadia Urbinati solleva è questa: che la digitalizzazione che il nostro governo porta come fiore all’occhiello del Pnrr tiene fuori milioni di cittadini, lavoratori e studenti.

Se ne preoccuperanno a Palazzo Chigi?

