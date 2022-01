Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Allora, se ne è parlato tanto e se ne è scritto ancor di più, ma adesso manca davvero poco alla elezione del presidente della Repubblica.

E quindi lasciamoci guidare dalla nostra Daniela Preziosi per capire in che direzione si va.

Nella prima pagina di questa edizione, il titolo dice già molto, e recita cioè: “I partiti si stanno rassegnando a mandare Draghi al Quirinale”. Certo, Berlusconi formalmente non ha ancora rinunciato alla corsa, ma già si tratta sui ministri da tenere e da cambiare in un governo il cui attuale premier vada invece al Colle.

Tutte le pedine sullo scacchiere e le mosse delle forze politiche ve le illustra quindi Preziosi sul giornale e online.

Ma a proposito di Berlusconi, la coppia d’inchiesta Emiliano Fittipaldi-Giovanni Tizian va avanti sul suo scoop. Al centro della storia, i 70 mila euro che l'ex premier ha versato in più tranche a una giovane donna, che gestisce affittacamere nella capitale. «Berlusconi è solo munifico», filtra dalla cerchia stretta del leader di Forza Italia. Per avvalorare questa tesi gli avvocati citano a Domani una lista piena zeppa di nomi di persone o enti sostenuti dal loro cliente.

