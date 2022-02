Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Anche se il governo statunitense non si prende la responsabilità di confermarli, i rumor fatti filtrare da Washington si sono spinti fino al pronostico di una invasione russa dell’Ucraina per mercoledì. Da settimane ormai, la Casa Bianca ripete che l’azione offensiva di Mosca è «imminente», e l’esodo occidentale da Kiev è la rappresentazione plastica dell’allerta dichiarata. In questo scenario si muove l’Europa. L’Italia manda il ministro degli Esteri Luigi Di Maio – non il premier Mario Draghi – a dialogare a Kiev, e Di Maio prepara un incontro con l’omologo russo Sergej Lavrov per giovedì mattina. Non sono previsti al momento faccia a faccia del presidente del consiglio Draghi. Le aspettative per una uscita diplomatica dalla crisi si concentrano in questo frangente sulla Germania, che è il paese europeo ad avere l’atteggiamento più pragmatico verso la Russia. Mosca lo sa, sa che l’occasione per incassare qualche obiettivo diplomatico c’è, e non a caso ha inviato segnali distensivi: che il dialogo continui, «è tutt’altro che esaurito», ha fatto sapere il Cremlino, nelle stesse ore in cui il cancelliere Olaf Scholz negoziava con il presidente ucraino. A Mosca Scholz sta per prendere posto al tavolo bianco del Cremlino, dopo che gli altri «dialoganti» d’Europa, Viktor Orbán ed Emmanuel Macron, si sono già seduti a quella stessa sedia. Berlino fa la propria parte per tenere aperta la finestra di opportunità diplomatica mentre l’Europa rischia di rimanere schiacciata tra l’allerta di Washington e la pressione sul campo di Mosca, ed è la prima a essere toccata da una eventuale guerra. Non c’è espressione migliore, per definire la strategia tedesca, se non quella che le attribuisce Scholz stesso: una «strategia doppia». I dettagli ve li racconto sul giornale.

© Riproduzione riservata