Cominciamo con le buone notizie, che arrivano dalla redazione: da questo giovedì 3 febbraio trovate in edicola, se vi piace l’idea, un supplemento speciale, e cioè un DopoDomani a fumetti a cura di Sonno. Dedicato al corpo.

E poi, veniamo alle notizie a tutti gli effetti, direi non buone. Anzitutto, dall’Italia. Nella sua prima comunicazione ufficiale sui pestaggi durante le manifestazioni contro l’alternanza scuola/lavoro, la ministra dell’Interno non ha ammesso alcuna responsabilità o errore degli agenti e ha incolpato non meglio specificati “infiltrati” nelle manifestazioni. Ne scrive Davide Maria De Luca.

E poi, da Bruxelles, vi racconto della Commissione europea che sdogana la tassonomia con gas e nucleari considerati “verdi”.Se c’è una cosa su cui gli attivisti come i Fridays for Future e Greenpeace sono in sintonia con le grandi banche di investimento, tra le quali Goldman Sachs e JP Morgan, è che considerare «verdi» gas e nucleare è un passo falso. La Commissione Ue in fondo lo sa, e infatti a ufficializzare quel passo, in conferenza stampa, non si è presentata von der Leyen; il vice Dombrovskis all’ultimo si è dato malato. Ma comunque il passo è stato fatto: dopo un collegio dei commissari turbolento, e con voti contrari e astensioni dentro la Commissione stessa, l’irlandese McGuinness ha presentato la versione ufficiale della tassonomia. Nelle intenzioni originarie doveva fare dell’Ue la leader del clima; è diventato un simbolo di greenwashing e della resa di Bruxelles a governi e lobby. Le conseguenze saranno ampie, la scommessa di fermare il piano sta all’Europarlamento.



