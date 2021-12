Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Voi che leggete Domani, sapete già da tempo che cosa sta succedendo alla frontiera polacca. La zona di frontiera a cui le ong i media e i deputati non hanno avuto accesso, e quindi una vera e propria zona cieca in una frontiera che è anche europea. E poi quella legge che i colleghi polacchi indipendenti chiamano legge di espulsione, cioè la legalizzazione fatta da Varsavia dei respingimenti illegali. Oggi vi racconto un altro spicchio di quella stessa storia, e che è una parte allarmante e inquietante della vicenda. Mercoledì la Commissione europea, Bruxelles quindi, ha fatto una proposta che è volta proprio ad assecondare, accompagnare e supportare quanto già avviato dalla Polonia. Perché? Perché la Polonia, come Lituania e Lettonia, insomma gli stati membri confinanti con la Bielorussia, potranno ritardare le pratiche di asilo, e potranno scegliere di recepire le richieste di protezione soltanto in alcuni luoghi, non ovunque. I rimpatri sono facilitati, incentivati. Insomma sotto l’alibi della guerra ibrida di Lukashenko, il quale certamente è responsabile, Bruxelles colpisce però le vittime di questa storia, e cioè le persone che cercano protezione in Europa. A rendere ancor più sconcertante questa vicenda è che per fare tutto ciò la Commissione europea usa quelle stesse leve di emergenza che era stata pregata questa estate di usare durante l’esodo dall’Afghanistan. All’epoca chi difendeva i diritti ha invocato gli strumenti di emergenza per accogliere, non per respingere. E la Commissione, niente, non lo ha fatto. Oggi li usa per la politica della fortezza. Mentre intanto sulla zona cieca al confine, sui muri, non obietta.

