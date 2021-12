Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

Avrete sentito parlare del taglio della quarantena. E ci riguarda. Riguarda chi vive in Italia ma pure, in modi diversi, in altri paesi europei e negli Stati Uniti. Che significa? Il fatto è che anche se i vaccini hanno ridotto sensibilmente il numero di decessi e malati gravi, i contagi invece sono a livelli mai visti prima. Pensate che questo mercoledì la Francia ha fatto i conti con 200mila casi giornalieri, un dato inedito a livello europeo. Tutti questi contagi e quindi la necessità di isolarsi in casa svuotano di lavoratori gli ospedali e i servizi essenziali. In generale i timori della politica a livello internazionale sono di una paralisi, anche per l’economia. Perciò Washington lunedì ha deciso di ridurre i giorni di isolamento da dieci a cinque. Se non c’è febbre si può uscire poi con mascherina, e non serve per forza un tampone negativo che attesti la guarigione. Come vi racconto, la comunità scientifica statunitense e non solo oppone forti resistenze a queste raccomandazioni, arrivate dall’agenzia federale. I dubbi sono che senza tampone si continui così a contagiare, togliendo efficacia alla misura stessa; ma i test scarseggiano anche negli Usa e questo spiega la scelta discutibile dell’agenzia. Anche l’Europa dibatte sul taglio della quarantena, e in Germania gli epidemiologi invitano a non sacrificare la salute pubblica in nome della salute dell’economia. Ad ogni modo anche tra noi europei la sforbiciata dei giorni di isolamento prende piede. La Spagna passa a sette invece di dieci, un equilibrio tra salute pubblica mentale ed economica secondo il premier. Londra pure, sette giorni. Io vi faccio il quadro internazionale, e l’Italia? L’orientamento del nostro governo e quindi le prossime misure ve le spiega Sonia Ricci. Per chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di di quattro mesi la quarantena scenderebbe da 7 a 5 giorni, con tampone negativo. Per chi non è vaccinato resterebbe di 10 giorni. Il comitato tecnico scientifico si è espresso per eliminare del tutto l’obbligo di quarantena per i lavoratori essenziali che siano venuti a contatto con un positivo, purché abbiano fatto anche la terza dose e usino la mascherina.

