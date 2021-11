Oggi su Domani è il podcast serale del quotidiano Domani. Una pillola di pochi minuti per darvi subito un assaggio della prossima edizione, che sarà disponibile in edicola il giorno dopo e già dopo cena per gli abbonati digitali. Per ascoltare le altre puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Trovate questo podcast anche su Spotify Spreaker, Google, Apple podcast. Potete ascoltare “Oggi su Domani” anche su Alexa e con l’assistente vocale di Google.

L’Austria è la prima d’Europa a tornare al passato. Da lunedì il paese entra in lockdown, per tutti, per tre settimane. Scenario che gli europei ricordano bene, a cui si aggiunge una novità: da febbraio, per gli austriaci il vaccino sarà obbligatorio.

Nel giro di una settimana Vienna ha anticipato gli altri paesi in almeno tre modi: lunedì il primo lockdown per non vaccinati, questo venerdì l’annuncio che dal lunedì prossimo comincia un lockdown generale, e poi la previsione dell’obbligo vaccinale da febbraio.

La Germania, con contagi mai così alti, si ritiene «in emergenza nazionale»: presto lockdown anche a Berlino? «In questa situazione non possiamo escludere nulla», dice il governo. Così, dopo che i mercatini natalizi della Baviera hanno già annunciato che chiudono baracca, quelli di Chemnitz in Sassonia si preparano alle feste con un cartello, che dice: la situazione «è in fermento».

L’epidemia del resto «ha lo stesso andamento di diffusione del Boléro di Ravel: ciascuno strumento musicale entra in scena uno dopo l’altro», non tutta Europa si muove insieme ma un paese dopo l’altro: lo dice da tempo Antoine Flahaut, che dirige l’Istituto di salute globale all’università di Ginevra.

In questa edizione vi racconto quali misure stanno prendendo i paesi europei, tra introduzione dell’obbligo di vaccino, diffusione del pass vaccinale, richiamo obbligatorio. E quel ritorno al passato che tutti ricordiamo ahimé bene, con quella parola che è un brutto ricordo: il lockdown.

