In prima pagina in questa edizione un titolo con le maiuscole ispirato da un'aula che ha fatto fallire e ha affossato il ddl Zan

Questo è uno di quei rari giorni in cui ci concediamo un titolo con le maiuscole. Ci fu l’ACCOGLIAMOLI TUTTI che predicava il rispetto dei diritti degli afghani in fuga pochi mesi fa. Oggi il titolista tuona un: “VERGOGNATEVI”.Tutto inutile: il Senato affonda la legge contro l’omotransfobia, proprio come volevano le destre. La colpa, scrive Daniela Preziosi in prima pagina, è di chi dentro il centrosinistra ha tradito,grazie all’ombra garantita dal voto segreto e alle manovre di Italia viva. Così il segretario Pd finisce sotto accusa. E Renzi invece, da Riad, con i suoi si scarica senza complessi di ogni responsabilità e si vanta di quella che evidentemente percepisce come una vittoria e una dimostrazione della sua abilità politica: «Per mesi - dice Renzi - ho chiesto di trovare un accordo per evitare di far fallire il ddl Zan. Hanno voluto lo scontro e queste sono le conseguenze».

