L’atmosfera è quella dell’inizio di certi film di Woody Allen, il profumo è quello del caffè e a suonare è un pianoforte, come in un vecchio musical. Domani presenta “Coffee for two”, da un’idea di Giorgia Carofiglio, il primo podcast di Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia. Un dialogo sui temi che più stanno a cuore a entrambi, mettendo da parte gli attriti fisiologici tra un padre e sua figlia. Come diceva qualcuno: «I figli ricordano senza problemi tutte le cose poco gentili che i genitori gli hanno fatto, e anche un paio che non gli hanno mai fatto». Un podcast di 10 puntate, una a settimana, ogni lunedì: per ascoltare tutte le puntate, man mano che verranno pubblicate, cliccate qui.

L’ultima puntata di Coffee for two prova a rispondere a un interrogativo che sta molto a cuore a Giorgia e Gianrico Carofiglio: cosa vuol dire essere di sinistra nel 2021 e quali dovrebbero essere i valori della sinistra di oggi? Padre e figlia vanno alla ricerca dei motivi per cui oggi la maggior parte degli elettori progressisti stanno vivendo una fase di grande disaffezione dalla politica. L’errore più grande della sinistra è stato quello di perdere di vista l’importanza di combattere le diseguaglianze, prima di tutto per poter ridare a enormi fette della popolazione quella dignità di partecipazione di cui si sentono private. Un capitale umano e politico raccolto negli ultimi anni dai partiti populisti e sovranisti, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

