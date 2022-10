Il Pd è nato male e si è evoluto peggio, ha smesso di essere democratico molto presto e, per come funziona oggi, non è riformabile. Dunque cosa può succedere? Il congresso può portare a un divorzio consensuale tra le diverse componenti? Stefano Feltri ne discute con Antonio Floridia, studioso dei partiti e grande esperto del Partito democratico

