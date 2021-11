Cosa accade quando un giornalista che racconta storia si trasforma in un protagonista delle storie che racconta? Il racconto di Nancy Porsia e Giovanni Tizian

Speciale: “Non sono io la storia”

Cosa accade quando un giornalista che racconta storia si trasforma in un protagonista delle storie che racconta? Nella prima puntata speciale di Domani Talk ne parliamo con Nancy Porsia, giornalista che si occupa di Libia ed immigrazione intercettata per sei mesi dalla procura di Trapani, e con Giovanni Tizian, che per Domani ha coordinato l’inchiesta che ha rivelato le intercettazioni.

