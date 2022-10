E così nasce il governo Meloni, molto diverso da quello atteso: invece dell'altro profilo, le scelte sono basate sull'alta fedeltà e sulla spartizione tra i partiti della coalizione. In una puntata speciale di Appunti, Stefano Feltri analizza ministro per ministro la nuova squadra che guiderà il paese.

Per commenti e interventi: stefano.feltri@editorialedomani.it e lettori@editorialedomani.it

© Riproduzione riservata