Nello scandalo Qatar-Europarlamento c'è un grande assente: si parla sempre dei presunti corrotti, mai del presunto corruttore. Come mai? La risposta è semplice: del Qatar non si può fare a meno. O meglio, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno deciso che è un paese strategico.

