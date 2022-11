Silvia Ziche è una delle più popolari autrici di fumetti in Italia, nota soprattutto per le sue storie Disney ma anche per il personaggio di Lucrezia. Il suo ultimo libro per Feltrinelli Comics è molto diverso da quelli precedenti, analizza "La gabbia", cioè il recinto di infelicità che intrappola una madre e una figlia. Con Stefano Feltri Silvia Ziche discute del suo libro, delle questioni di genere nella letteratura disegnata e di come certe storie con personaggi Disney femminili del passato oggi non sarebbero più pubblicabili.

