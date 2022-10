Elon Musk compra Twitter per difendere la libertà di espressione, inclusa quella di fare commenti e sostenere tesi che altri considerano offensive. C'è un filo che unisce Elon Musk a Giorgia Meloni: entrambi pensano che quello che si può dire o non dire sia cruciale per il dibattito pubblico. Per questo Meloni chiede di essere chiamata "il" presidente del Consiglio, come sfida ai paladini del linguaggio inclusivo, gli stessi che temono l'ascesa di Musk. Se avete idee o volete intervenire, scrivete a lettori@editorialedomani.it o mandate i vostri audio al gruppo telegram Domani Appunti.

